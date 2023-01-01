Оборот чешского интернет-магазина Rohlík.cz в прошлом году составил почти 14 миллиардов крон

​Компания Rohlik Group, управляющая крупнейшим продуктовым интернет-магазином Rohlík.cz в стране, в прошлом году увеличила свой оборот на 33% — до 13,7 млрд крон.

Rohlik Group управляет интернет-магазином продуктов питания и аптек в Чешской Республике и шести других странах. В прошлом году группа увеличила свой оборот с 12 млрд до примерно 13,7 млрд крон (574 млн евро).

Для сравнения: в 2021 году магазин косметики и товаров для дома drogerie dm продал товаров на сумму более 10 миллиардов крон, а оборот сети из четырнадцати гипермаркетов Globus достиг 24 миллиардов крон.

Об этом на пресс-конференции заявили владелец Rohlik Group Томаш Чупр и директор по международному рынку Олин Новак. Они не уточнили экономический результат. Однако в финансовом году, который длился с 1 мая 2021 года по 30 апреля прошлого года, компания понесла убытки в размере 212 миллионов крон.

«В этом году компания хотела бы достичь оборота более 750 миллионов евро (около 17,9 миллиарда крон)», — сказал Томаш Чупр. В прошлом году Rohlik Group доставила около 11 миллионов заказов, а к Рождеству курьеры доставили миллион покупок.

В этом году, как и в прошлом, компания планирует сосредоточиться на автоматизации и расширении дистрибуции. В прошлом году она открыла свой первый автоматизированный распределительный центр в Чешской Республике в Храштянах недалеко от Праги. По словам Чупра, Rohlik Group инвестировала в автоматизацию более 50 миллионов евро (около 1,2 миллиарда крон). «В этом году компания хотела бы полностью автоматизировать распределительные центры в Мюнхене, Франкфурте и Вене», — сказал Новак.

По словам Чупра, компания продолжает тестировать рынок Италии и Испании. По его словам, Rohlik Group пока не планирует расширяться в Словакию.

«Быстрее всего компания растет в Румынии, где работает под брендом Sezamo», — добавил он.

Основанная в 2014 году, Rohlik Group является одним из ведущих европейских сервисов онлайн-доставки еды. Помимо Чехии, Rohlik Group также работает в Венгрии, Австрии, Германии, Румынии, Испании и Италии. У компании около миллиона активных клиентов.

Источник: seznamzpravy.cz

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