В Чехии с февраля дорожают школьные обеды

С 1 февраля в некоторых школьных столовых в Чехии снова повышаются цены на обеды. Новый указ позволил этот шаг в связи с резким ростом цен на все продукты питания.

Цены на продукты в Чехии выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, и многие школьные столовые уже не укладываются в лимиты. Новый указ позволяет им с 1 февраля повышать цены на основные блюда. Максимальное увеличение — на 20%. Таким образом, столовые могут установить новую максимальную цену в 47 крон для самых маленьких школьников, что на 8 крон больше, чем раньше. Ученики второй ступени начальной школы заплатят до 50 крон вместо 41 кроны.

Это означает, что большее количество детей останется без обеда, потому что некоторые семьи не могут позволить себе дальнейшее повышение расходов.

Некоммерческая организация «Женщины для женщин» (W4W) помогает родителям, находящимся в сложной финансовой ситуации, оплатить школьные обеды. По ее оценкам, к концу учебного года до 40 000 детей могут остаться без горячего питания.

«За первые пять месяцев этого учебного года в нашем проекте “Обеды для детей” было зарегистрировано на 1 000 детей больше, чем в предыдущем учебном году. В настоящее время мы перешли границу в 14 000 детей», — рассказала Seznam Zprávy соучредитель и директор W4W Ивана Тыкач.

В Сыровицах в Брно решили, что не оставят детей без обедов, несмотря на повышение цен. Поэтому, начиная с этого года, базовая цена обеда в школе ограничена 20 кронами. Остальную сумму муниципалитет оплатит из своего бюджета.

«Постоянный рост цен на школьные обеды — это большая проблема, которая в итоге затрагивает наших детей. Исследования показывают, что обеды в школьной столовой положительно влияют не только на интеграцию учеников в школьный коллектив, но и на их здоровье», — говорит мэр Зденек Йоукль. Эта мера будет стоить муниципалитету около 1 млн крон в год.

Другие школы также помогают семьям оплачивать школьные обеды.

Помимо проекта «Обеды для детей», поддержку оказывает Министерство труда и социальных дел. Благодаря программе государственных школьных обедов в прошлом учебном году более 14 000 детей получали бесплатное питание.

Источник: seznamzpravy.cz

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