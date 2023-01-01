В Чехии с февраля подорожают школьные обеды

С 1 февраля в некоторых школьных столовых в Чехии снова повышаются цены на обеды. Это стало возможным благодаря новому указу в связи с резким ростом цен на все продукты питания.

Цены на продукты в Чехии выросли на 26% по сравнению с прошлым годом, и многие школьные столовые уже не укладываются в лимиты на приготовление основного блюда. Но новый указ позволяет им с 1 февраля повышать цены на основные блюда. Максимальное увеличение — на 20%. Таким образом, школьные столовые могут установить новую максимальную цену в 47 крон для детей в первом классе, что на 8 крон больше, чем раньше. Ученики второго уровня платят до 50 крон вместо 41 кроны.

Но это также означает, что большее количество детей останется без обеда, потому что некоторые семьи просто не могут позволить себе дальнейшее повышение цены.

Некоммерческая организация «Женщины для женщин» (W4W) помогает родителям, находящимся в сложной финансовой ситуации, оплатить школьные обеды. По ее оценкам, к концу учебного года до 40 000 детей могут остаться без единого горячего обеда в день.

«За первые пять месяцев этого учебного года в нашем проекте «Обеды для детей» зарегистрировано на 1000 детей больше, чем в предыдущем учебном году. В настоящее время мы перешли границу в 14 000 детей», — рассказала Seznam Zprávám соучредитель и директор W4W Ивана Тыкач.

В Сыровицах в Брно решили, что не оставят детей без обеда, несмотря на повышение цен. Поэтому, начиная с этого года, цена основного обеда в их школе ограничена 20 кронами. Остальную сумму муниципалитет выплатит семьям из своего бюджета.

«Постоянный рост цен на школьные обеды — это большая проблема, которая в итоге затрагивает наших детей. Однако исследования показывают, что обеды в школьной столовой положительно влияют не только на интеграцию учеников в школьный коллектив, но и на их пользу», — говорит мэр Зденек Йоукль. Эта мера будет стоить муниципалитету около миллиона крон в год.

Другие учредители школ также помогают семьям оплачивать школьные обеды.

Помимо проекта «Обеды для детей», поддержку оказывает также Министерство труда и социальных дел. Благодаря программе государственных школьных обедов в прошлом учебном году более 14 000 детей получали бесплатное основное питание.

Источник: seznamzpravy.cz

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