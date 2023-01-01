«Экономим, но этого мало». Треть чехов испытывают острую нехватку средств

У чехов заканчиваются деньги. Каждая десятая семья в Чешской Республике уже сейчас живет без каких-либо финансовых запасов, а более половины чехов с трудом сводят концы с концами. Это следует из недавно опубликованного Индекса финансового здоровья.

Почти треть чехов (29%) живет лишь с минимальным финансовым запасом, который не покрывает даже одного месяца среднестатистических расходов на жизнь. Чешская Республика занимает девятое место среди стран ЕС по способности накапливать краткосрочные финансовые запасы.





Каждое десятое домохозяйство в стране живет без сбережений вовсе, притом что финансовый резерв в прошлом имели две трети из них. Таковы данные нового Чешского индекса финансового здоровья — исследования, проведенного компанией Česká spořitelna совместно с Институтом социологии CAS и порталом данных Europe in Data. Более половины (57%) респондентов также заявили в ходе опроса, что им трудно управлять своим бюджетом, а 41% беспокоится, что их финансовое положение ухудшится. В ходе исследования был проанализирован финансовый запас чехов в декабре прошлого года по репрезентативной выборке из 2 003 респондентов.

«Каждое десятое домохозяйство в Чешской Республике в настоящее время не имеет возможности создать какие-либо финансовые накопления и покрывает текущие расходы на жизнь за счет прежних сбережений или кредитов. Девять из десяти семей способны создать хотя бы минимальный финансовый резерв, даже если он не превышает одного месяца, но зачастую это происходит только благодаря распределению доходов между членами семьи», — говорит Моника Хруба, ответственная за стратегии финансового здоровья в компании Česká spořitelna.

«Вызывает беспокойство тот факт, что две трети домохозяйств, которые сегодня не в состоянии создать какие-либо резервы, заявляют, что раньше они могли это сделать. А 40% респондентов, которые создают краткосрочный финансовый резерв, также признаются, что за последние шесть месяцев им пришлось сократить сумму, которую они откладывали каждый месяц», — добавляет она.

Могло быть и хуже

Из-за экономического и энергетического кризисов многим приходится прибегать к своим сбережениям. До 57% чехов с трудом сводят концы с концами при нынешнем доходе.

«Каждый шестой чех за последний год не смог оплатить хотя бы один из своих текущих расходов. Сюда входят коммунальные платежи, арендная плата, телефонные и интернет-услуги или выплаты по ипотеке, аренде или другим кредитам», — объясняет аналитик Europe in Data Томаш Одстрчил. Только на бытовые расходы и питание приходится до 45% расходов чешских домохозяйств, говорится в Индексе финансового здоровья.

Кроме того, более 40% чехов ожидают ухудшения своего финансового положения в ближайшие три года. В основном потому, что их доходы будут расти не так быстро, как расходы.

Экономист Доминик Строукал, бывший директор Либерального института и член NERV, в основном подтверждает приведенные опасения. И без того дорогие товары и услуги продолжат дорожать, просто более медленными темпами. Исключением может быть только энергетика, где есть возможности для снижения цен.

Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna, согласен со Строукалом по поводу снижения цен на энергоносители, но считает, что более значительного замедления роста цен на товары можно ожидать во второй половине этого года. В конце года инфляция, как можно надеяться, опустится ниже 5%.

«Мы ожидаем небольшого спада в экономике Чехии в этом году, на который в основном повлияет снижение потребления домашних хозяйств. Причиной этого по-прежнему будет более высокая, чем номинальный рост заработной платы, инфляция», — сказал Навратил. Согласно данным ОЭСР, реальная заработная плата в Чешской Республике снизилась больше всего среди всех стран ОЭСР.

Главный вопрос, по мнению Строукала, заключается в том, будет ли значительный рост безработицы. Оказаться без работы в период инфляции было бы критично для большинства чехов.

«К сожалению, исторически нам никогда не удавалось перескочить с рекордно низкого уровня безработицы на приемлемый уровень и остаться там надолго. Это движение обычно запускало спираль, которая приводила к рецессии. К сожалению, этого нельзя исключить и сейчас, поэтому возможно, что дальше будет хуже», — отмечает Доминик Строукал.

Почему чехи не откладывают деньги?

Ответы на графике: 1. Дохода хватает лишь на необходимое, 2. Доходов не хватает даже на необходимое, приходится занимать, 3. Я трачу то, что остается, 4. Пока не думал об этом, 5. Не имею дохода, 6. Мои расходы покрывает кто-то другой, 6. Иное, 7. Не знаю

Те, кто еще не обзавелся семьей, находятся в несколько лучшем положении. Согласно Индексу финансового здоровья, две трети людей, живущих в одиночку или с партнером, способны регулярно создавать финансовый резерв из своего ежемесячного дохода. Пятая часть этих респондентов (22%) заявили, что не могут ничего откладывать из своей зарплаты, 9% вынуждены покрывать текущие расходы за счет сбережений, а 3% — за счет кредитов.

«Из данных видно, что основными факторами, влияющими на наличие у людей свободных денежных средств, являются образование, семейное положение, то, как они обеспечивают себя жильем, доход и особенно то, как они им распоряжаются, а также использование других сберегательных и кредитных продуктов. Выпускники вузов чаще имеют финансовый запас на короткий срок по сравнению с людьми с более низким уровнем образования. Разведенные и овдовевшие люди реже всего имеют краткосрочный финансовый запас», — добавляет Камила Фиалова, экономист Института социологии Академии наук Чешской Республики.

«Можно также сказать, что если домохозяйству приходится брать займы или кредиты, то его способность откладывать краткосрочные сбережения значительно ниже. С другой стороны, если у домохозяйства есть сберегательные инструменты, вероятность того, что у него есть краткосрочный финансовый резерв, значительно выше», — говорит Фиалова.

Те, кто не создает финансовый резерв, по логике вещей, встречаются в основном среди людей с низким уровнем образования и дохода. Часто это люди, которые имеют какой-либо потребительский кредит и обычно живут в съемной квартире. В большей степени это разведенные люди и домохозяйства, в которых работает только один человек. Чистый ежемесячный доход такого домохозяйства часто ниже 20 000 крон; чистый личный доход физического лица составляет менее 15 000 крон.

Сбережения в международном контексте

Данные, собранные на международном уровне, описывают ситуацию в Чешской Республике аналогично исследованию Ipsos для Česká spořitelna, говорит Камила Фиалова из Чешской академии наук.

Исследование EU-SILC (Европейский союз: статистика доходов и условий жизни), например, показывает, что 7% чешских домохозяйств вообще не имели сбережений, а из тех домохозяйств, которые имели некоторые сбережения, 39% не могли прожить на них более трех месяцев.

«Однако ситуация в Чешской Республике лучше, чем в среднем по ЕС, где пятая часть домохозяйств вообще не имеет резерва», — объясняет Камила Фиалова.

Она добавляет:

«Интересен тот факт, что и мужчины, и женщины в Чешской Республике имеют краткосрочный финансовый запас без существенной разницы, но размер этого запаса существенно различается в зависимости от пола: мужчины чаще, чем женщины, имеют финансовый запас, рассчитанный как минимум на три месяца. Это может быть связано с разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами, который в Чешской Республике уже давно является одним из самых больших в Европе».

Источники: seznamzpravy.cz

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