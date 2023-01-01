Первый поставщик энергии в Чехии снизил цены. Кто же это?

Падение цен на энергоносители отразилось и на ценах для существующих потребителей. Первый поставщик снизит суммы за электроэнергию и газ ниже потолка цен, установленного государством, более чем для миллиона потребителей.

Падение оптовых цен на энергоносители также будет отражено в прайс-листах для существующих потребителей. До сих пор некоторые поставщики предлагали скидки на электроэнергию и газ только новым клиентам.

С 15 февраля 2023 года E.ON снижает цену ниже предельной цены, установленной правительством, которая составляет 6050 крон за МВтч электроэнергии, включая НДС, и 3025 крон за МВтч, включая НДС на потребляемый газ.

Изменение коснется 1,05 млн клиентов с продуктом на неопределенный срок, как домохозяйств, так и компаний малого бизнеса.

По сравнению с текущим прейскурантом E.ON снижает цену на газ для постоянных клиентов на 13% и цену на электроэнергию на 18%. Таким образом, новая цена на электроэнергию будет на 6% ниже потолка цен, а на газ — на 8% ниже потолка.

«Хотя, в отличие от многих конкурентов, наши цены в настоящее время лишь немного превышают потолок цен, сокращение стандартных прайс-листов для наиболее типичных продуктов принесет экономию до нескольких тысяч крон в год по сравнению с установленными ценами. Домохозяйство, которое использует электричество для отопления, экономит около 1900 крон в год, а если оно отапливает газом, то экономия может составить до 3750 крон в год», — объясняет Радек Фишер, руководитель отдела продаж энергии для домохозяйств в E.ON Energie.

Домохозяйства с регулярным потреблением электроэнергии и газа будут экономить примерно 760 крон в год на электричестве и 860 крон на газе.

E.ON по-прежнему будет информировать своих клиентов о снижении цен письмом или по электронной почте. «Клиенты, у которых после снижения цен не будет оптимально установленных авансов, могут рассчитывать на то, что мы свяжемся с ними и установим авансы соответствующим образом», — добавляет Фишер.

Другие поставщики энергии в Чехии хотят постепенно присоединиться к снижению цен. «Я предполагаю, что некоторые цены могут упасть ниже потолка, но расчет будет завершен на этой неделе, и на следующей неделе мы объявим новые цены, особенно для новых клиентов», — говорит директор поставщика энергии Yello Михал Кулиг.

«Мы готовим новые прайс-листы на ряд продуктов, как на газ, так и на электроэнергию, и собираемся объявить их в ближайшее время», - сказал представитель компании ČEZ Роман Газдик.

В скором времени Pražská plynárenská также хочет предложить новым клиентам более дешевые прайс-листы с гарантированной ценой. «В настоящее время компания готовит новые продукты FIX для клиентов на один и два года. Что касается цены, то они будут ниже установленного ценового потолка», — сказал представитель компании Мирослав Вранек.

«Для существующих клиентов предоставление энергии происходит в более долгосрочной перспективе, и так же, как повышение цены не отразилось сразу, снижение цены отразится с задержкой», — поясняет Кулиг.

У Pražská energetika пока нет ясности в отношении новых прейскурантов. «Мы внимательно следим за ситуацией на рынке. Рассчитываем, что возможно будет новое предложение для клиентов. Как только ситуация позволит и станет ясно, что падение цен на оптовом рынке является постоянным, мы представим его покупателям», — говорит представитель PRE Карел Ханзелка.

Источник: seznamzpravy.cz

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