Волна инфляции захлестнет и этот год. По прогнозу Центробанка Чехии, цены подскочат почти на 11%

Первое в этом году собрание Чешского национального банка (ЧНБ) не принесло никаких сюрпризов. Несмотря на высокую инфляцию, которая далека от цели ЧНБ, базовая процентная ставка остается на уровне 7% с июня прошлого года.

По мнению большинства членов совета, текущего уровня ставок достаточно, чтобы ослабить давление спроса и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% в течение 2024 года. В то же время Банковский совет решил, что ЧНБ продолжит предотвращать чрезмерные колебания курс кроны.

В то же время известные экономисты Международного валютного фонда рекомендовали еще больше повысить ставки. Математические модели центрального банка показывают, что ставки должны быть выше хотя бы вдвое. Парадоксально, но в Чехии один из самых высоких уровней инфляции в Европе и в то же время один из самых высоких показателей процентной ставки.

«Инфляционное давление спроса-спроса сдерживается текущим уровнем процентных ставок и продолжающимся охлаждением экономики. Отечественная экономика сталкивается с сильным инфляционным давлением внешних издержек, а также с давлением внутреннего спроса», — сказал глава ЧНБ Алеш Михл. Он также напомнил, что центральный банк продолжит защищать крону от чрезмерных колебаний. По его словам, в этом году средняя инфляция составит более 10%.

Повышение ставок считается классическим и наиболее эффективным инструментом борьбы с инфляцией. Это делает деньги более дорогими, компании и граждане платят больше за кредиты и ипотечные кредиты. С другой стороны, такой шаг расхолаживает экономику и выводит деньги из обращения, поскольку компаниям труднее получить доступ к деньгам для развития и инвестиций.

ЧНБ улучшил свою оценку экономического развития на этот год. Ожидается, что ВВП упадет на 0,3%. В ноябрьском прогнозе предполагалось, что показатели экономики снизятся на 0,7%.

Однако Центральный банк ухудшил прогноз инфляции, которая в этом году должна составить в среднем 10,8%. В ноябре банк прогнозировал среднюю инфляцию на уровне 9,1%. На следующий год банк прогнозирует восстановление экономики, ВВП должен увеличиться на 2,2%. Инфляция должна вернуться к среднему значению 2,1% в следующем году.

ЧНБ ожидает, что средний курс кроны в этом году будет на уровне 24,50 кроны/евро. В среду крона закрыла торги на уровне 23,78 CZK/EUR.

Инфляция в Чехии остается высокой. В декабре цены выросли на 15,8%. Чешское статистическое управление опубликует данные за январь примерно в середине февраля.

Источник: seznamzpravy.cz