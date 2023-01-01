Правительство Чехии решило выяснить, кто искусственно завышает цены на продукты

​Правительство Чехии хочет проверить цены фермеров, предприятий пищевой промышленности и торговых сетей. Цель состоит в том, чтобы определить размер торговой надбавки отдельных секторов.

Об этом после встречи с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и членами правительства заявили президент Аграрной палаты Чешской Республики Ян Долежал и президент Продовольственной палаты Чешской Республики Дана Вечержова. Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) недавно обратил внимание на высокие цены на некоторые продукты на полках магазинов, например, на сахар.

Темой состоявшейся 2 февраля встречи правительства с представителями Аграрно-продовольственной палаты стал в основном рост издержек фермеров и предприятий пищевой промышленности. По словам Долежала, сельскохозяйственные компании особенно борются с ростом цен на энергию, удобрения или топливо. Вечержова отметила, что не все предприятия отразили рост затрат в ценах, более того, розничные сети также настаивают на снижении цен не менее чем на 5%.

«Мы договорились с премьер-министром и министром сельского хозяйства о том, что будет проведено расследование о том, сколько стоят отдельные продукты и каковы надбавки», — сказала Вечержова журналистам после встречи. По ее словам, необходимо уточнить, какие торговые наценки в отдельных отраслях и где цены на продукты самые высокие. Однако он рассчитывает, что контроль будет носить долгосрочный характер.

Долежал сказал, что фермеры поставляют непосредственно в сети только от 3 до 5% своей продукции. По его словам, члены палаты потом сталкиваются с тем, что на прилавках магазинов эти продукты имеют наценку до 300%. По словам Долежала, фермеры не виноваты в росте цен на продовольствие. В качестве примера он привел цены на яблоки, закупочные цены на них упали, а в магазинах отпускная цена яблок увеличилась. Он добавил, что закупочные цены для производителей сахарной свеклы также упали.

Источник: novinky.cz

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