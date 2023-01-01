Чешские банки в 2022 году из-за процентных ставок получили рекордную прибыль — 100 млрд крон

Согласно предварительным результатам, в 2022 году чешские банки получили чистую прибыль в размере 104,1 млрд крон, что на 35,1 млрд крон больше, чем в позапрошлом году.

Это следует из статистики Национального банка Чехии (ЧНБ). Прибыль банков и сберегательных касс в Чехии в прошлом году впервые в истории превысила 100 млрд крон. В 2022 году, согласно предварительным результатам, они получили чистую прибыль в размере 104,1 млрд крон, что на 35,1 млрд крон больше, чем в 2021-м. Ранее самую высокую прибыль банки получили 2019 году, а именно 89,7 млрд крон.

Данные за декабрь прошлого года будут пересмотрены и опубликованы в конце февраля. Они были собраны для целей денежно-кредитной и финансовой статистики, сказала Дениса Вшетичкова из пресс-службы ЧНБ.

«После относительно низкой прибыли в 2020 и 2021 годах прибыль финансовых учреждений в Чешской Республике возвращается к тенденции, которая наблюдалась до пандемии ковида», — сказал аналитик Trinity Bank Лукаш Кованда. По его словам, прибыль сама по себе не является ключевым критерием оценки деятельности банков. Более показательны рентабельности собственного капитала и рентабельности совокупных активов.

Банки выиграли от высоких процентных ставок в прошлом году. Центральные банки борются с инфляцией, повышая процентные ставки, и из-за инфляции рыночные процентные ставки также растут. И то и другое положительно влияет на прибыльность банков, увеличивая процентную маржу и, следовательно, процентный доход. Это ключевой источник банковской прибыли, отметил Кованда.

С 2023 года крупнейшие банки Чехии будут платить налог на сверхприбыль. Правительство утвердило так называемый налог на непредвиденную прибыль в виде 60-процентной надбавки. Доход от налога должен использоваться правительством для покрытия чрезвычайных расходов, которые государство понесет в связи с ограничением цен на энергоносители. Данный налог применяется к прибыли за 2023 год.

«Затронутые банки, вероятно, прибегнут к различным формам оптимизации, чтобы уменьшить свою налоговую базу в этом году. Поэтому возникает вопрос, в какой степени этот сбор сможет поддерживать государственные финансы», — сказал Кованда.

Источник: seznamzpravy.cz

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