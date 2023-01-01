Европа откажется от российской нефти. У Чехии — исключение

Эмбарго на ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз вступит в силу в воскресенье, 5 февраля. Это означает, что, кроме российского асфальта или пластика, даже российское дизельное топливо, на долю которого приходится почти половина всего импорта в Европу, не будет доставляться в ЕС по морю.

Но у Чехии все же есть исключение. Он может импортировать дизельное топливо из российской нефти из некоторых других стран ЕС, например из Словакии, куда трубопровод «Дружба» может продолжать поставлять российскую нефть. Эта льгота действует до конца текущего года.

Однако из-за эмбарго поставщики на европейском рынке сейчас ищут новые направления для импорта дизельного топлива, так как возможности увеличения мощностей европейских НПЗ ограничены.

По словам представителей государственной компании Čepro, которая, в том числе, хранит нефтепродукты для Государственного управления материальных резервов, чешским автомобилистам не стоит беспокоиться о нехватке дизельного топлива.

«Мы гарантируем, что на рынке будет достаточно топлива», — сказал представитель Čepro Марек Ролл. Он заявил, что около половины объема потребляемого в стране дизельного топлива проходит через систему Čepro.

«Мы не покупаем российское дизельное топливо. Мы увеличили импорт дизельного топлива более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. В долгосрочной перспективе мы расширяем портфель наших поставщиков из стран ЕС, за пределами Чехии это в основном поставщики из Германии, Польши и Австрии», — пояснил Ролл.

Он добавил, что до войны в Украине ЕС импортировал около половины потребляемых им нефтепродуктов из России.

«Этот объем замещается импортом из других стран благодаря многомесячным усилиям по поиску замены. Поэтому, если не будет дальнейшей эскалации конфликта, мы не ожидаем принципиального дефицита топлива на рынке", - добавил он.

Однако, по словам пресс-секретаря Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли Вацлава Лоулы, Чешская Республика обеспечивает себя дизельным топливом лишь наполовину.

«Это правда, что Чешская Республика не обеспечивает себя дизельным топливом и вынуждена ежегодно импортировать около двух миллионов тонн дизельного топлива. Поставки будут в основном из Словакии и Германии», — сказал он Праву.

Страны-члены ЕС договорились о потолке цен 3 февраля

Представители правительств стран-членов Евросоюза в пятницу, 3 февраля, договорились о потолке цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщило шведское председательство в ЕС.

По словам дипломатов, потолок цен составит 100 долларов за баррель дизельного топлива и 45 долларов за баррель мазута, сообщает Reuters. Ожидается, что мера вступит в силу в воскресенье, 5 февраля.

При превышении этого лимита запрещается перевозить нефть и страховать ее транспортировку. Точно так же должны работать ограничения цен на нефтепродукты.

Потолки цен — это часть реакции западных стран на нападение российских войск на Украину. Они дополняют ранее утвержденное эмбарго на ввоз нефти и нефтепродуктов из России в ЕС.

Эмбарго на импорт нефти вступило в силу 5 декабря, эмбарго на нефтепродукты вступит в силу в воскресенье.

«По текущей информации, ситуация с бензином и дизельным топливом стабильная, топлива на чешском рынке достаточно. Поставки также гладкие. Дистрибьюторы знали об эмбарго заранее, поэтому 5 февраля не должно их удивить ни состоянием их запасов, ни заказами от поставщиков на следующий период», — заявил председатель Государственного управления материальных резервов Павел Швагр.

«Что касается наших аварийных запасов, то у нас сейчас примерно есть запасы на 88 дней нефти и нефтепродуктов. В действительности, однако, запасы выше, потому что коммерческие запасы нужно добавлять к тому, что есть в запасах государства", - добавил он.

Источник: novinky.cz

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