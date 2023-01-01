Опрос: треть чехов имеет финансовый резерв только на один месяц

​Рост цен на всем рынке оказывает значительное влияние на семейный бюджет чешских домохозяйств. Почти 60% чехов говорят, что им едва хватает денег до зарплаты, 40% опасаются, что их материальное положение ухудшится.

«Каждое десятое домохозяйство в Чешской Республике в настоящее время не может создать какие-либо финансовые резервы и покрывает текущие расходы на проживание за счет предыдущих сбережений или кредитов. Девять из десяти домохозяйств могут создать хотя бы минимальный финансовый резерв, даже если он не превышает одного месяца, но зачастую это происходит только благодаря распределению доходов между членами домохозяйства», — отметила Моника Груба из банка Česká spořitelna, который проводил опрос совместно с Институтом социологии Академии наук Чехии.

Менее 60% домохозяйств в Чехии имеют возможность откладывать деньги. Однако опрос показал, что 40% из них были вынуждены уменьшать сумму, которую они откладывают каждый месяц в течение последних шести месяцев.

Однако более 30% чехов либо они ничего не могут отложить из своей зарплаты (22%), либо вынуждены покрывать текущие расходы за счет сбережений (9%), а то и брать взаймы для нормальной деятельности (3%).

«Тревожно, что две трети домохозяйств, которые сегодня не могут создать финансовый резерв, заявляют, что раньше они могли это сделать», — добавил Груба.

Основными причинами, по которым они больше не делают этого, являются более высокие расходы (63%) или снижение доходов (41%). В результате экономического и энергетического кризиса многие люди вынуждены использовать свои сбережения. Около 57% чехов едва сводят концы с концами, покрывая свои текущие доходы.

Кроме того, более 40% чехов ожидают, что их финансовое положение в ближайшие три года ухудшится, главным образом потому, что их доходы будут расти медленнее, чем расходы.

«Из данных Česká spořitelna следует, что почти десятая часть домохозяйств не имеет финансового резерва, а еще треть клиентов не имеет резерва на срок более одного месяца. Эта рецессия существенно отличается от прошлых. На этот раз источником снижения потребления домохозяйств является не рост безработицы, а значительный рост цен. Вот почему высокая инфляция и цены на энергоносители сегодня затрагивают не только людей с низкими доходами, но и домохозяйства среднего и высшего класса. На скорость снижения потребления домохозяйств также влияет наличие у домохозяйства достаточных финансовых резервов», — добавил Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.

Источник: novinky.cz

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