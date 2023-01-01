В Чехии планируют увеличить налог на недвижимость

​Правительство Чехии собирается повысить налог на недвижимость. Некоторые члены парламента от коалиции не исключают, что сумма вырастет вдвое.

«Если мы увеличим налог на недвижимость, я буду за то, чтобы часть поступлений шла в государственный бюджет», — сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS) в интервью Seznam Zprávy. «Если государство повысит базовые ставки, вопрос будет в том, какой процент от этой суммы останется у государства», — добавил он.

«Мы ожидаем, что переговоры будут завершены и конкретные варианты будут представлены весной», — сообщила Габриэла Крушинова из пресс-службы Министерства финансов. Она рассчитывает, что бюджет сможет получить дополнительные поступления от налога на недвижимость уже в 2024 году.

«В целом налог на недвижимость в Чешской Республике в настоящее время относительно низок, его доля в ВВП ниже среднего по ЕС. При этом налог на недвижимость составляет 100% доходной части бюджета отдельных муниципалитетов. На самом деле доходы государства сейчас даже отрицательные, потому что оно через налоговую администрацию управляет сбором этого налога», — отметила Крушинова.

Министры также рассматривают рекомендацию Национального экономического совета правительства о повышении взносов для самозанятых работников на медицинское и социальное страхование. Кроме того, планируется повысить акциз на сигареты и алкоголь (за исключением пива и негазированного вина, которые вообще не облагаются налогом).

Источник: novinky.cz

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