Какие налоговые новшества и изменения принесет 2023 год?

​На 2023 год Министерство финансов Чехии подготовило ряд изменений, которые могут положительно повлиять финансовую ситуацию граждан и компаний. Это, например, увеличение лимита для регистрации НДС с одного до двух миллионов крон или введение однодневного сетевого билета на железнодорожном транспорте.

Годовой лимит для обязательной регистрации НДС увеличится с 1 млн крон до 2 млн крон

С января 2023 года предел годового оборота для обязательной регистрации НДС будет увеличен до 2 миллионов крон. Нынешний лимит в 1 миллион крон не менялся с момента вступления Чехии в ЕС, то есть 18 лет. Этот шаг представляет собой общую экономию налогов до 10 миллиардов крон в год. Следствием этого шага станет существенное снижение административной нагрузки для малых предпринимателей, от которых больше не потребуется регистрироваться в качестве плательщиков НДС и выполнять ряд обязательств, связанных с уплатой налога (например, подача налоговых деклараций, контрольных отчетов и т.д.) . Лица, которые еще не являются плательщиками и которые в течение декабря превысили порог в один миллион крон (но не более двух миллиона крон), не будут включены в систему НДС, если только они сами не захотят стать плательщиками НДС. Кроме того, плательщики, которые не превысили оборот в 2 миллиона крон и до сих пор были плательщиками НДС, могут отменить свою регистрацию и выйти из системы НДС. Подробная методологическая информация опубликована на сайте Главного финансового управления.

Единый налог для индивидуальных предпринимателей

В результате увеличения лимита уплаты НДС до 2 млн крон с января 2023 года также увеличится лимит доходов от самозанятости для вступления в режим фиксированной ставки налога. Ежемесячный аванс с фиксированной ставкой не будет одинаковым для всех, но вводятся три диапазона в зависимости от суммы дохода и применимой фиксированной ставки расходов. Ничего не изменится для большинства самозанятых — в следующем году они будут платить единый налог в размере 6 208 крон ежемесячно. Этот диапазон применяется ко всем самозанятым лицам с годовым доходом до 1 млн крон, а также к самозанятым лицам с доходом до 2 млн крон с применимой фиксированной ставкой расходов 80% и к самозанятым лицам с годовым доходом до 1,5 миллионов крон с применимой фиксированной ставкой расходов 60%. Второй диапазон предназначен в основном для самозанятых лиц с годовым доходом до 1,5 млн крон, которые не попали в первую группу из-за более низкой фиксированной ставки, а также для самозанятых лиц с годовым доходом до до 2 миллионов крон с применимой фиксированной ставкой 60%. В этом случае сумма единого налога составляет 16 000 крон в месяц. Третий диапазон предназначен для самозанятых лиц с годовым доходом до 2 миллионов крон, которые не попали во вторую группу, они обязаны будут платить фиксированную сумму 26 000 крон в месяц.

Увеличиваются суммы годового дохода, по которым не нужно подавать налоговую декларацию

С января 2023 года каждый, чей годовой налогооблагаемый доход превышает 50 000 крон, обязан будет подавать налоговую декларацию. До сих пор этот лимит был установлен на уровне 15 000 крон. Налогоплательщики, имеющие дополнительный доход от работы, будут подавать налоговую декларацию по достижении лимита в 20 000 крон вместо нынешних 6 000 крон.

Отмена ЕЕТ

С 2023 года предприниматели освобождаются от обязанности регистрировать продажи в электронном виде. Это уменьшит их административную нагрузку и устранит расходы, связанные с EET, особенно на кассовое оборудование и его обновление или подключение к Интернету. Вместе с затратами Финансового управления общие затраты на EET оцениваются примерно в 2 миллиарда крон в год. Наоборот, с ростом безналичной экономики система ЕЕТ потеряла свое значение с точки зрения государственного бюджета. В 2025 году, когда доля безналичных платежей оценивается в 80%, вклад ЕЕТ в государственный бюджет минимален. Обязанность регистрировать продажи в электронном виде была приостановлена ​​еще ранее из-за пандемии ковида.

Налоговая льгота летом поможет должникам избавиться от налоговой задолженности

С 1 июля по 30 ноября 2023 года вновь пройдет акция Milostivé léto, которая позволит субъектам налогообложения избавиться от ненужного бремени, особенно от банальной задолженности, которая часто составляет несколько крон. Все физические лица смогут ходатайствовать о чрезвычайном освобождении от долга, если они уплатят основную часть налоговой задолженности. Физические и юридические лица также смогут подать заявление на внеочередное списание части всей налоговой задолженности.

Ставки акцизов на табачные изделия вырастут на 5%

С 1 января 2023 года произойдет пятипроцентное повышение всех ставок акцизов на табачные изделия и изделия из нагреваемого табака по сравнению с 2022 годом.

Дорожный налог отменен для большинства автомобилей

Поправка к Закону о дорожном налоге отменила дорожные налоги для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков до 12 тонн. К ним относятся дорожные транспортные средства категории N2 и N3 и их прицепы категории O3 или O4, если они зарегистрированы в реестре дорожных транспортных средств в Чешской Республике.

В то же время годовые ставки по еще облагаемым налогом транспортным средствам (грузовые автомобили N с типами кузова BA или BB, седельные тягачи и дорожные тягачи и прицепы) были снижены до уровня минимальных ставок согласно директиве «Евровиньетка», а их налогообложение стало упрощенным.

Одновременно отменяется обязательство по уплате ежеквартальных авансовых платежей по дорожному налогу, что приводит к значительному сокращению административных расходов для предпринимателей (поправка к Закону о дорожном налоге ввела эти изменения в действие с 1 июля 2022 года, однако основная часть изменений фактически будет отражена при подаче налоговой декларации до 31 января 2023 года и позже).

Внесены изменения в единую тарифную систему «OneTicket»

В сотрудничестве с Министерством транспорта фиксированные цены и условия на железнодорожном транспорте были скорректированы в рамках «Единой тарифной системы» с 11 декабря 2022 года, т.е. с новым расписанием на 2022/2023 годы. Единая тарифная система, так называемый «OneTicket», позволяет совершать однодневные поездки с несколькими перевозчиками по одному сетевому проездному документу. Эта услуга пользовалась большим спросом у пассажиров и может способствовать более широкому использованию транспортных услуг в железнодорожных пассажирских перевозках.

Источник: mfcr.cz

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