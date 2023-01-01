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Минимальная заработная плата выросла, однако финансовая ситуация у чехов хуже, чем год назад

Минимальная заработная плата выросла, однако финансовая ситуация у чехов хуже, чем год назад

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
07 февраля
09:26
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​В Нигерии минимальной зарплаты не хватает даже на покупку основных продуктов питания, в то время как англичане легко могут на нее прожить. В Чешской Республике, несмотря на январское повышение, минимальная заработная плата не успевает за продовольственной инфляцией, следует из анализа компании Picodi.

Минимальная заработная плата выросла, однако финансовая ситуация у чехов хуже, чем год назад

Минимальная заработная плата в Чехии с 1 января 2023 года увеличилась на 1100 крон и составляет 17 300 крон в месяц брутто. Таким образом, почасовая оплата за работу превысила 100 крон и достигла 41% от средней заработной платы. Однако люди с минимальной заработной платой будут тратить 17% на основные продукты питания.

Повышение минимальной заработной платы, по крайней мере, частично компенсирует высокую инфляцию за последний год. Однако это не повсеместно в мире; в Испании и Израиле, например, минимально возможные зарплаты не изменились. В очередной раз аналитики дисконтного портала Picodi проанализировали, как можно прожить на чистую минимальную заработную плату в 67 выбранных странах.

Испания и Израиль являются исключением, однако, минимальная заработная плата осталась неизменной по сравнению с прошлым годом только в семи из опрошенных стран. Напротив, в Аргентине наблюдался самый большой рост (104,5%), а у турков этот показатель также удвоился. Фактически, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган только с декабря повысил минимальную заработную плату на 55% в связи с предстоящими выборами. Однако следует отметить, что и Турция, и Аргентина в последние месяцы столкнулись с чрезвычайно высокой инфляцией и девальвацией валюты.

Picodi также изучил, какой процент от минимальной заработной платы люди тратят на основные продукты питания. "Для целей данного исследования мы создали фиктивную потребительскую корзину и сопоставили цены на продукты питания с минимальной заработной платой. Корзина состоит из восьми групп продуктов: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Список очень ограничен, но этих продуктов в определенном количестве достаточно, чтобы удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах для среднего взрослого человека", - поясняют аналитики.

Чехи с чистой минимальной зарплатой в 15 371 крону тратит 17% своей зарплаты на питание, занимая 23-е место среди 67 стран, охваченных исследованием. Однако, по сравнению с прошлым годом, их положение ухудшилось - в 2022 году питание обходилось в 16,2% от зарплаты. Таким образом, повышение минимальной заработной платы не компенсировало рост цен на основные продукты питания, которые выросли на 12,2% по сравнению с прошлым годом.

Из всех стран, участвовавших в исследовании, в наихудшем положении находится Нигерия, где даже 1,5-кратный размер минимальной заработной платы не покрывает расходов на основные продукты питания. Даже самой низкой зарплаты недостаточно для жителей Узбекистана, которые тратят 97,3% от минимальной зарплаты на питание.

В отличие от этого, еда является самой маленькой статьей расходов в Великобритании - британцы, получающие минимальную зарплату, ежемесячно отдают за нее 6,5% своей зарплаты. На самые необходимые продукты питания также приходится небольшая доля расходов среди европейских стран в Ирландии, Германии и Нидерландах.

Четыре года назад чехи платили за основные продукты питания почти на 500 крон в месяц меньше, чем сейчас. В 2022 году цена на корзину основных продуктов питания немного снизилась по сравнению с прошлым годом, но сейчас она выросла почти на 300 крон в месяц.

Таким образом, зарплаты самых низкооплачиваемых работников в Чехии не хватает для компенсации инфляции. Минимальная заработная плата была введена в Чешской Республике в 1991 году, и повышение в январе этого года стало 25-м изменением этой меры.

Источник: seznamzpravy.cz

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