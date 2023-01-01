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Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи

Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
07 февраля
19:58
713
Прошлогоднее Рождество стало отличным примером экономии. До сих пор реальные продажи магазинов в Чехии никогда не падали так резко по сравнению с европейскими странами. Они вернулись на уровень 2017 года.

Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи

Отчет Чешского статистического управления (ČSÚ) показывает, что по сравнению с декабрем 2021 года продажи в розничной торговле в декабре 2022 года снизились на 7,3%. По сравнению с докризисным периодом декабрьское падение розничных продаж достигло 7,9%, и это беспрецедентный результат.

«Розничная торговля в декабре снова не оправдала ожиданий аналитиков», — подтвердил Якуб Сейдлер из Чешской банковской ассоциации. Главной причиной эксперты называют рост цен, который, хоть и замедлился в декабре, но все равно был очень высоким.

Более подробный анализ показал, что семьи просто вели себя рационально. Они тратили на 7% больше в годовом исчислении, что соответствует среднему увеличению дохода. Однако с учетом инфляции это означает 7-процентное падение оборота продавцов.

Эта стратегия привела Чехию к самому глубокому падению розничных продаж во всей Европе. Семьи почти во всех странах Европы начали экономить в период Рождества, за исключением Австрии, Словакии, Болгарии и Румынии, где они ограничили расходы уже в мае.

В конце года самые богатые страны во главе с Данией, Швецией и Бельгией тоже приблизились к режиму экономии. Как правило, это страны, где домохозяйства несут самые высокие расходы и могут сократить их без особых проблем, в отличие от домохозяйств более бедной Восточной Европы.

В декабре чешские экономисты были в первую очередь удивлены тем, что домохозяйства сократили закупки продуктов питания более чем на 10% в годовом исчислении. «Это удивительная реакция на высокую инфляцию, потому что, как правило, даже при значительных потрясениях обычно не наблюдается такого явного сокращения расходов на товары первой необходимости», — сказал Ян Буреш из Patria Finance. По его мнению, это сигнализирует о росте бедности.

И такая ситуация сложилась не только в Чехии. По сравнению с 2021 годом оборот продуктовых магазинов в декабре прошлого года еще больше упал в упомянутых Дании и Бельгии. Расходы в местных магазинах также падают за счет того, что основные потребительские товары можно купить дешевле в соседних странах.

Экономисты не ожидают улучшения ситуации в розничной торговле в ближайшее время.

Источник: seznamzpravy.cz

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