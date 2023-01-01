В Чехии безработных больше, чем свободных рабочих мест. Впервые за пять лет

Это произошло впервые за почти пять лет, следует из данных, опубликованных Бюро труда Чешской Республики (ÚP ČR).
В январе прошлого года уровень безработицы составлял 3,6%. На тот момент 267 000 человек искали новую работу, при этом было доступно почти 352 000 вакансий.
По словам Виктора Наймона, генерального директора Чешского бюро по трудоустройству, в этом году работодатели более осторожно подходят к найму новых работников, а также сосредотачиваются на более эффективном наращивании финансовых резервов из-за более дорогих энергоносителей и сырья. За месяц количество вакансий сократилось примерно на 7 500.
«Тем не менее, несмотря на январский рост, уровень безработицы остается относительно низким. В ближайшие месяцы безработица может остаться на прежнем уровне или немного вырасти. Затем показатель начнет снижаться с наступлением весенней погоды и началом сезонных работ», — сказал Наймон.
Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL) отметил, что министерство внимательно следит за развитием ситуации с количеством людей без работы и числом вакансий. «Хотя сейчас мы наблюдаем небольшой рост безработицы, это обычное явление в начале года», — сказал он. Он указал на результаты исследования, согласно которым 8 из 10 крупных работодателей по-прежнему ищут новых работников, а две трети из них также планируют повышение заработной платы.
Рост числа людей без работы — это не обязательно плохая новость, считает главный аналитик Citfin Томаш Вольф. «Внутренний рынок труда был перегрет в течение длительного времени, и компании часто искали подходящих сотрудников более года,во всех регионах и отраслях. Рост безработицы может снять часть этого давления и позволить рынку труда очиститься»», — сказал он.
Аналитик Akcenta Мирослав Новак сказал, что, несмотря на улучшение экономических перспектив, следует ожидать постепенного роста безработицы выше 4% в этом году. «Нет никаких признаков того, что произойдет резкий рост безработицы и резкое сокращение вакансий, как после финансового кризиса 2008 года», — добавил он.
Источник: novinky.cz
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