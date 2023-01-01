В Чехии безработных больше, чем свободных рабочих мест. Впервые за пять лет

​Уровень безработицы в Чешской Республике вырос до 3,9% в январе с 3,7% в декабре. В стране сейчас 283 059 человек без работы, при этом, по данным на конец января, вакансий всего 281 141.

Это произошло впервые за почти пять лет, следует из данных, опубликованных Бюро труда Чешской Республики (ÚP ČR).

В январе прошлого года уровень безработицы составлял 3,6%. На тот момент 267 000 человек искали новую работу, при этом было доступно почти 352 000 вакансий.

По словам Виктора Наймона, генерального директора Чешского бюро по трудоустройству, в этом году работодатели более осторожно подходят к найму новых работников, а также сосредотачиваются на более эффективном наращивании финансовых резервов из-за более дорогих энергоносителей и сырья. За месяц количество вакансий сократилось примерно на 7 500.

«Тем не менее, несмотря на январский рост, уровень безработицы остается относительно низким. В ближайшие месяцы безработица может остаться на прежнем уровне или немного вырасти. Затем показатель начнет снижаться с наступлением весенней погоды и началом сезонных работ», — сказал Наймон.

Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка (KDU-ČSL) отметил, что министерство внимательно следит за развитием ситуации с количеством людей без работы и числом вакансий. «Хотя сейчас мы наблюдаем небольшой рост безработицы, это обычное явление в начале года», — сказал он. Он указал на результаты исследования, согласно которым 8 из 10 крупных работодателей по-прежнему ищут новых работников, а две трети из них также планируют повышение заработной платы.

Рост числа людей без работы — это не обязательно плохая новость, считает главный аналитик Citfin Томаш Вольф. «Внутренний рынок труда был перегрет в течение длительного времени, и компании часто искали подходящих сотрудников более года,во всех регионах и отраслях. Рост безработицы может снять часть этого давления и позволить рынку труда очиститься»», — сказал он.

Аналитик Akcenta Мирослав Новак сказал, что, несмотря на улучшение экономических перспектив, следует ожидать постепенного роста безработицы выше 4% в этом году. «Нет никаких признаков того, что произойдет резкий рост безработицы и резкое сокращение вакансий, как после финансового кризиса 2008 года», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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