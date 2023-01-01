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Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка

Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
09 февраля
14:15
553
ČEZ предложит новую концепцию фиксированных тарифов с ценами на электроэнергию и газ ниже государственного потолка цен. Компания будет постепенно снижать цену на энергию для потребителей. Например, цена на газ снизится до 40% от предельного уровня. Однако условием является долгосрочное обязательство.

Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка

В отличие от своих конкурентов, компания пока не планирует снижать цены для тарифов без фиксации. ČEZ сообщила об этом 9 февраля. Компания предложит новые тарифы новым и существующим клиентам, включая тех, у кого бессрочный контракт.

В последние недели цены на электроэнергию на бирже снижаются. Другие поставщики, такие как E.ON, innogy, Centropol и MND, в последние дни уже объявили о снижении цен на электроэнергию и газ, причем некоторые из них — и для тарифов без фиксации.

С начала года большинство поставщиков электроэнергии предлагают новым клиентам тарифы, основанные на установленном государством предельном уровне цен. В этом году он составляет 6 000 крон за МВт-ч электроэнергии с НДС и 3 000 крон за МВт-ч газа. К этому следует добавить комиссионные сборы. Так называемые предельные уровни применяются к домохозяйствам, предприятиям и государственным учреждениям.

В рамках данного предложения ČEZ разработала новую концепцию тарифов с двух- или трехлетней фиксацией, которая будет постепенно отражать ожидаемое снижение рыночных цен в течение периода действия обязательств. Например, в случае с газом в первый год цена будет находиться на уровне потолка цены, во второй год цена снизится на 16,4%, а в третий год цена на газ будет на 40% ниже потолка. В случае с электроэнергией снижение за эти годы будет меньше.

«Экономия по сравнению с лимитом будет значительной. В случае трехлетней фиксации клиент, оплачивающий газ и отапливающий частный дом, сэкономит около 10 000 крон в год по сравнению с потолком. Цены на электроэнергию падают не так быстро, как цены на газ, но мы надеемся, что это лишь вопрос времени», — сказал Томаш Кадлец, генеральный директор компании ČEZ Prodej.

По его словам, у ČEZ сейчас около 1,5 млн клиентов с долгосрочными обязательствами, и для сотен тысяч из них эта привязка скоро закончится. Поэтому новый тариф будет применяться как к этим клиентам, так и к новым. 

Компания пока не готовит изменений в нефиксированном прейскуранте. Причина заключается в предварительных закупках. В то же время, если оптовые цены будут снижаться и дальше, цены для конечных потребителей уменьшатся.

Другие поставщики уже начали предлагать цены на электроэнергию ниже установленного правительством потолка и для тарифов без фиксации. Например, компания E.ON снизила цены на электроэнергию для своих клиентов на 6% ниже предельного уровня, а на газ — на 8%, не заставляя их брать на себя долгосрочные обязательства. Компания Innogy также снизила цены на газ для некоторых потребителей без фиксированной цены примерно на 240 крон/МВт-ч. Centropol и MND тоже объявили о снижении цен для существующих потребителей.

В последние недели оптовая цена на электроэнергию упала до 165 евро (около 3 900 крон) за МВт-ч без НДС, а на газ — ниже 66 евро (около 1 570 крон) за МВт-ч. Прошлым летом цены на газ и электричество значительно превышали установленный правительством предел.

Источник: ceskenoviny.cz

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