Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий

Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
09 февраля
16:42
406
Европейская комиссия 8 февраля одобрила выделение Чешской Республике субсидий на сумму 928 млн евро (около 22 млрд крон) в рамках чрезвычайного фонда восстановления, призванного смягчить последствия экономического кризиса.

Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий

Европейская комиссия одобрила выделение Чешской Республике субсидий в размере 928 млн евро (около 22 млрд крон).

Согласно заявлению комиссии, Чешская Республика выполнила все условия для получения первого регулярного платежа из пакета на сумму около 800 млрд евро (19 трлн крон), в рамках которого ей полагается в общей сложности 7 млрд евро. О предварительном одобрении ЕС объявил в пресс-релизе.

В позапрошлом году Чешская Республика уже получила 915 млн евро в виде предварительного финансирования.

По данным Европейской комиссии, чешские государственные учреждения успешно провели ряд реформ, в основном направленных на переход экономики на чистые технологии и цифровизацию.

«Одной из областей, в которой Чешская Республика добилась прогресса, является предотвращение конфликтов интересов при использовании фондов ЕС», — сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Комиссия выдвинула это требование в связи с выделением субсидий при бывшем премьер-министре Андрее Бабише, который, как позже показала проверка, имел конфликт интересов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Чешская Республика увеличила инвестиции в цифровые устройства для школ и выпустила стратегию стимулирования циркулярной экономики к 2040 году. Она отметила, что меры по повышению энергоэффективности железнодорожного транспорта и общественных зданий тоже важны.

Сегодня Брюссель также одобрил выделение Словакии 709 млн евро в рамках этого фонда.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook

 


читайте по теме
Assets
07 февраля
19:31
6926
Экономика
Чехия — единственная страна в ЕС, которая в 2022 году увеличила свой госдолг
Assets
04 февраля
08:44
4990
Экономика
Европа откажется от российской нефти. У Чехии — исключение
Assets
01 февраля
16:20
18529
Жизнь
Чешское гражданство: гайд о том, как его получить
Assets
09 января
09:54
1277
Экономика
Вердикт суда в отношении бывшего премьер-министра Андрея Бабиша: невиновен
Последние новости:
Assets
09 февраля
14:15
553
Экономика
Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка
Assets
09 февраля
12:52
461
Общество
Среди жертв землетрясения в Турции есть гражданка Чехии
Assets
09 февраля
12:00
636
Общество
Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии
Assets
09 февраля
10:20
826
Общество
Таксист в Праге взял с растерянного иностранца 1 550 крон за путь длиной в 300 метров
Assets
08 февраля
20:22
1385
Общество
Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже
Assets
08 февраля
19:24
2154
Общество
Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли 4 млн крон
Assets
08 февраля
12:54
1835
Экономика
В Чехии безработных больше, чем свободных рабочих мест. Впервые за пять лет
Assets
08 февраля
11:12
6052
Экономика
ФОТО: в Чехии тысячи людей стояли в многочасовой очереди, чтобы получить специальную банкноту Центробанка
Assets
08 февраля
10:07
2327
Общество
Мужчина, которого полиция подозревала в убийстве женщины в пражском отеле, найден мертвым
Assets
07 февраля
19:58
3647
Экономика
Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес