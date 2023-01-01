Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий

Европейская комиссия 8 февраля одобрила выделение Чешской Республике субсидий на сумму 928 млн евро (около 22 млрд крон) в рамках чрезвычайного фонда восстановления, призванного смягчить последствия экономического кризиса.

Европейская комиссия одобрила выделение Чешской Республике субсидий в размере 928 млн евро (около 22 млрд крон).

Согласно заявлению комиссии, Чешская Республика выполнила все условия для получения первого регулярного платежа из пакета на сумму около 800 млрд евро (19 трлн крон), в рамках которого ей полагается в общей сложности 7 млрд евро. О предварительном одобрении ЕС объявил в пресс-релизе.

В позапрошлом году Чешская Республика уже получила 915 млн евро в виде предварительного финансирования.

По данным Европейской комиссии, чешские государственные учреждения успешно провели ряд реформ, в основном направленных на переход экономики на чистые технологии и цифровизацию.

«Одной из областей, в которой Чешская Республика добилась прогресса, является предотвращение конфликтов интересов при использовании фондов ЕС», — сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Комиссия выдвинула это требование в связи с выделением субсидий при бывшем премьер-министре Андрее Бабише, который, как позже показала проверка, имел конфликт интересов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Чешская Республика увеличила инвестиции в цифровые устройства для школ и выпустила стратегию стимулирования циркулярной экономики к 2040 году. Она отметила, что меры по повышению энергоэффективности железнодорожного транспорта и общественных зданий тоже важны.

Сегодня Брюссель также одобрил выделение Словакии 709 млн евро в рамках этого фонда.

Источник: novinky.cz