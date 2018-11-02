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ČEZ требует от «Газпрома» выплатить 1 млрд крон за убытки из-за сокращения поставок газа

ČEZ требует от «Газпрома» выплатить 1 млрд крон за убытки из-за сокращения поставок газа

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
10 февраля
08:54
237
​Чешская энергетическая компания ČEZ официально начала арбитражное разбирательство против российской газовой компании «Газпром». В связи с сокращением поставок природного газа в прошлом году компания требует возмещения ущерба в размере около одного миллиарда крон, сообщил представитель ČEZ Ладислав Кржиж.

ČEZ требует от «Газпрома» выплатить 1 млрд крон за убытки из-за сокращения поставок газа

Ситуация вокруг поставок российского газа осложнилась, когда в феврале прошлого года Россия начала массированную атаку на Украину, а Европейский Союз в ответ принял ряд антироссийских санкций. «Газпром» обладает крупнейшими запасами природного газа в мире и монополией на экспорт этого стратегически важного сырья из России по сети газопроводов. 

В прошлом году, среди прочего, Россия остановила работу газопровода «Северный поток-1», по которому российский газ по дну Балтийского моря поставлялся в Германию. Nord Stream 1 может транспортировать до 167 миллионов кубометров в сутки.

Генеральный директор ČEZ Даниель Бенеш считает, что энергетическая война России против Европы началась примерно за год до вторжения в Украину. По его словам, Россия специально прекращала подачу газа, падал уровень в резервуарах хранения. Уже тогда он назвал международный арбитраж единственно возможным вариантом решения данного вопроса. 

«В тот момент, когда кто-то не выполняет контракт, который у вас есть, трудно говорить о чем-либо, кроме возмещения убытков», — сказал Бенеш, отвечая на вопрос, ведет ли ČEZ переговоры с «Газпромом» о поставках на этот год. По его словам, перебои с поставками явно нанесли ущерб ČEZ. «От сотен миллионов до миллиарда крон», — сказал Бенеш.

По словам Петра Томашека с юридического факультета Карлова университета, ключом к исходу арбитража будет установление обстоятельств, при которых был нанесен возможный ущерб чешскому обществу. «Без детального ознакомления с иском, договором между ČEZ и «Газпромом» и применимым законодательством исход спора никоим образом нельзя предсказать», — подчеркнул Томашек.

По его словам, важным будет, например, определить, в чем конкретно состоит причиненный ущерб. Важное значение будет иметь также время и вопрос о том, произошел ли ущерб после начала конфликта России с Украиной и последующих санкций или в какой-то мере раньше. 

Премьер-министр Петр Фиала заявил в конце января этого года, что Чехия снизила свою зависимость от российского газа в прошлом году с первоначальных 97% до нынешнего максимума в 4%. Государство заменило газ из России на импорт из Норвегии и сжиженный природный газ из-за рубежа. В дальнейшем государство хочет полностью ограничить зависимость от российского газа, а также заменить импорт российской нефти другими источниками.

В августе прошлого года оптовая цена на газ для европейского рынка достигла почти 350 евро (примерно 8400 крон) за мегаватт-час из-за ограничений на поставки из России. Однако в последние дни цена упала ниже 68 евро (примерно 1630 крон). За падением цен стоит мягкая зима и высокий уровень поставок сжиженного природного газа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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