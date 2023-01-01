Инфляция в Чехии в январе выросла до 17,5%

Рост потребительских цен ускорился в январе. Инфляция в годовом исчислении выросла до 17,5% в первом месяце этого года, тогда как в декабре этот показатель составлял 15,8%.

Данные были опубликованы Чешским статистическим управлением (ČSÚ) в пятницу, 10 февраля.

"На рост существенно повлияло прекращение действия энергосберегающего тарифа для домохозяйств в виде энергетической надбавки. По сравнению с прошлым годом цены на электроэнергию выросли на 36,4%, на природный газ на 87%, на воду на 16,3%, на канализацию на 30,3%, на тепло и горячую воду на 44,7%", — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

На рост в годовом исчислении также повлияло повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Например, цены на рис выросли на 35,1%, мука подорожала на 44,2%, свинина на 36,8%, полуобезжиренное молоко длительного хранения на 39,5%, яйца на 85%, масла и жиры на 31,5%, сахар на 84,7%.

Также значительный вклад в увеличение месячного показателя внесло окончание действия тарифа жесткой экономии. Фактически, цена на электроэнергию выросла на 139,8% по сравнению с декабрем. Тепло и горячая вода подорожали на 23,5%, канализация — на 30,3%, а плата за воду — на 16,3%. Природный газ подорожал всего на 2,2%.

Среди продуктов питания, в частности, цены на безалкогольные напитки выросли на 7,6%. Цены на фрукты выросли почти на 10%, на овощи на 7,3%. Значительное повышение цен также произошло на крепкие алкогольные напитки (+ 9,2%), пиво (+ 8,9%) и вино (+ 8,5%).

Напротив, цены на топливо и нефть были ниже, чем в декабре, снизившись на 1,7%. Легковые автомобили подешевели на 1,1%. Среди продуктов питания особенно снизились цены на сливочное масло на 7,2% и полуобезжиренное молоко длительного хранения на 7,1%, добавили статистики.

В целом, цены на товары выросли на 8,7%, а цены на услуги - на 1,9%.

Аналитики ожидали значительного роста инфляции именно потому, что из статистики был исключен эффект от тарифа на энергосбережение. Ожидалось, что свою роль сыграет и традиционная январская корректировка цен на товары и услуги.

Источник: novinky.cz

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