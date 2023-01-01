Цены на продукты в Чехии в феврале могут вырасти еще больше. В росте цен виноваты торговые сети

Цены на продукты, вероятно, продолжат расти в феврале, хотя и не январскими темпами, когда они увеличивались в среднем на 4% в месячном исчислении. Весной эксперты ожидают снижение цен.

Об этом заявил сегодня в телепрограмме “Вопросы Вацлава Моравце” президент Ассоциации торговли и туризма и советник министра промышленности Томаш Пруза. По мнению представителей Аграрной палаты и Минсельхоза, в росте цен виноваты торговые сети.

По словам Проузы, причиной продолжающегося роста цен на продукты питания в розничной торговле являются не торговые сети, а злоупотребление инфляцией и доминирующее положение поставщиков. «У бизнеса часто нет альтернативы, и крупные поставщики ставят нам ультиматум», — сказал Пруза. По его словам, снижение цен произойдет весной на овощи отечественного производства, что ограничит более дорогой импорт.

По словам президента Аграрной палаты Яна Долежала, цены на продукты питания определяют не фермеры, а сети. «У нас есть четкие данные о том, что мы даже не прогнозировали более высокие затраты», — отметил он. При этом он констатировал, что больше всего выросли расходы пищевых компаний, то есть переработчиков.

Йиндржих Фиалка, старший директор отдела пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства, считает, что основной рост цен несут розничные сети. «Если торговые сети имеют торговую наценку по отдельным вертикалям до 175% на картофель и 110% на яблоки, то как они на это отреагируют, зависит от потребителей», — добавил он. По его словам, наибольшую силу влияния на цены имеет сам потребитель, который может добиваться снижения цен на дорогие товары.

В Словакии торговые сети обязались не повышать наценку по 15 базовым позициям, в Чехии, по словам Проузы, торговцы не пойдут по этому пути, а Минсельхоз даже не предложит им это сделать.

По данным Евростата, цены на продукты питания в Чехии в декабре выросли на 27,2% в годовом исчислении, в Словакии - на 29%, а в Венгрии - на 49,6%. При этом цены на продукты питания выросли на 13,1% во Франции и на 20,5% в Германии. Индекс мировых цен на продовольствие падает уже десять месяцев.

Источник: seznamzpravy.cz

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