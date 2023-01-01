Чешская торговая сеть Eiffel Optic обанкротилась. У компании нет денег, чтобы выплатить зарплату сотрудникам

После более чем трех десятилетий работы компания Eiffel Optic, крупная чешская сеть по продаже очков и контактных линз, обанкротилась. Компания сама подала заявление о банкротстве. У нее больше нет средств для выплаты январских зарплат.

В общей сложности компания задолжала около 86 млн крон. Компания имеет 26 магазинов в Чешской Республике и насчитывает около 150 сотрудников. В своем заявлении о несостоятельности компания признала, что у нее нет денег на выплату заработной платы за январь. Сеть принадлежит бизнесмену Эйюпу Пекергину, который основал ее в Праге в 1991 году.

Компания назвала последствия закрытия коронавируса в числе причин, которые привели к краху в первую очередь. Компания начала сокращать расходы, закрывая убыточные магазины.

"Последним аспектом, который окончательно вверг должника в неразрешимую ситуацию, стало снижение розничных продаж оптики в 2022 году, с одной стороны, и резким ростом операционных расходов, в частности, цен на энергию, арендной платы и заработной платы, с другой стороны", - говорится в опубликованном заявлении о несостоятельности компании Eiffel Optic.

Еще в 2019 году объем продаж компании Eiffel Optic составлял 363 млн крон, а операционный результат был положительным. В 2022 году доходы сети снизились до 115 млн крон. Финансовые показатели компании уже были убыточными.

Источник: seznamzpravy.cz