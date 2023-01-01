Для миллиона домохозяйств в Чехии цена на электроэнергию будет снижена

​Счета за энергию для более чем миллиона семей, получающих электричество или газ от некоторых крупных поставщиков, снизятся на тысячи крон в год. В последние дни поставщики объявили о снижении цен ниже установленного правительством предельного уровня — 3 кроны за кВт/ч газа и 6 крон за кВт/ч электроэнергии, включая НДС.

Однако, чтобы получить окончательную сумму платежа, к этой цене необходимо добавить регулируемую часть, а также фиксированные ежемесячные платежи.

E.ON и innogy предлагают своим действующим клиентам более низкие цены даже при бессрочных контрактах. У E.ON пониженные цены на газ и электроэнергию будут действовать с 15 февраля, а с 1 марта компания также снизит цены для клиентов с тарифами, зафиксированными на один год. По словам представителей E.ON, новые цены затронут более миллиона клиентов компании.

У innogy, которая пока не изменила прейскурант, но пообещала снизить цены до конца этого года, новые тарифы на газ применяются задним числом с февраля. У компании бессрочные договоры затрагивают более 300 000 клиентов.

И E.ON, и innogy предлагают контракты на неопределенный срок своим существующим клиентам, в то время как новые клиенты пока могут получить только фиксированные тарифы. У innogy это годичная фиксация, и компания снизила цены ниже потолка в конце января.

Компания MND разослала своим клиентам письмо, в котором сообщала, что цены на газ в этом году пока будут зафиксированы, но предлагала значительную скидку с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года. Вчера компания объявила новый прейскурант, согласно которому и электричество, и газ стоят ниже предельной цены: один кВт/ч электроэнергии стоит 5,93 кроны, а один кВт/ч газа — 2,72 кроны. Новые клиенты могут получить этот тариф уже сейчас, а существующие — с 1 апреля.

ČEZ снова ввела фиксированные тарифы на электричество и газ на два-три года. Согласно им, цена останется на предельном уровне в этом году и будет постепенно снижаться только в последующие годы. По данным компании, домохозяйства, которые отапливают газом, в третий год действия фиксированной цены на газ сэкономят 40% по сравнению с предельной. ČEZ опубликует более подробную информацию об этих прейскурантах в ближайшие две недели. Как существующие клиенты, так и те, кто переходит на обслуживание в компанию, смогут воспользоваться преимуществами фиксированного продукта ČEZ.

ČEZ будет регулярно обновлять прайс-листы в течение года, и если оптовые цены упадут, то это будет отражено в конечных ценах, обещал руководитель ČEZ Prodej Томаш Кадлец. Однако любые изменения будут применяться только к новым договорам, а не к тем, которые уже заключены.

Всем, кого коснется снижение цены, не нужно самим менять сумму авансового платежа, за них это сделает поставщик. Например, innogy разошлет график с более низкими платежами через несколько дней.

«Во второй половине февраля мы начнем автоматически корректировать предоплату клиентов там, где это целесообразно. Так, например, в ситуации, когда клиент получает регулярный счет в марте, новый график авансовых платежей будет скорректирован после выставления счета», — сказал Давид Конвалина, директор по розничной торговле и маркетингу.

В зависимости от потребления люди смогут сэкономить до нескольких тысяч крон в год по сравнению с предельными ценами. Семья, использующая газ для приготовления пищи и потребляющая 80 кубометров в год, может сэкономить несколько сотен крон в год.

Но, например, домохозяйство, использующее газ для приготовления пищи и нагрева воды с годовым потреблением 1 800 кубометров, заплатит по программе E.ON Plyn Always I в общей сложности около 60 000 крон в год. И даже несмотря на снижение цен в новых прейскурантах, чешские семьи сейчас платят за электричество и газ в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.

Источник: novinky.cz

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