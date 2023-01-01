У чехов дома 12 миллионов старых мобильных телефонов

Наш мобильный телефон часто полон личных воспоминаний, и даже если мы получаем новую модель, мы обычно не избавляемся от старой. Согласно опросу, проведенному проектом Remobil, у чехов дома лежат 12 миллионов бывших в употреблении мобильных телефонов. Только небольшое количество устройств сдается на переработку.

«Мы также храним старые устройства в резерве на случай, если нам понадобится сменный телефон. Другая причина заключается в том, что мы действительно не знаем, что с ним делать», — сказал Мартин Оргоник, директор по внешним связям и устойчивому развитию оператора T-Mobile.

«Кроме того, мы обеспокоены неправомерным использованием конфиденциальных данных, которые могут быть на телефоне. Это беспокойство часто связано с тем, что мы не знаем, что происходит с телефоном после того, как мы доставляем его в указанное место», — сказал Оргоник.

Новый мобильный телефон каждые три года

«По опыту мы знаем, что многие хранят свои мобильные телефоны, потому что считают, что они все еще имеют какую-то ценность и что кто-то все еще сможет ими пользоваться. Реальность, однако, такова, что эти устройства часто приходят в негодность из-за дефектов, и молодое поколение в любом случае обычно просит новые модели. Но причина может быть и в простой ностальгии», — заявила пресс-секретарь Vodafone Шарлота Дедкова.

Мобильные телефоны содержат большое количество личных воспоминаний в виде SMS-сообщений, видео и фотографий. Но люди также хранят устройства нескольких поколений, в том числе и кнопочные.

Первые мобильные телефоны были проданы в Чехии в 1991 году, когда тогдашний оператор Eurotel запустил сеть NMT.

Чехи очень часто меняют мобильные телефоны. «По нашим оценкам, это происходит примерно раз в три-три с половиной года», — сказал Милош Полак из компании Remobil, которая специализируется на утилизации мобильных телефонов.

Ежедневно в Чешской Республике продается 8 500 телефонов, при этом средняя цена составляет 8 800 крон.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), 98,8% чехов в каждой возрастной категории старше 16 лет имеют собственный мобильный телефон, причем наименьшая доля (почти 93%) принадлежит людям, достигшим 75-летнего возраста.

Однако потребность многих людей, особенно молодежи, всегда иметь при себе современный смартфон создает нагрузку на окружающую среду. Каждый житель Чехии производит до 15,7 килограммов электронных отходов в год, а мобильные устройства составляют более десятой части этого объема. Телефоны с истекшим сроком службы можно сдать на переработку либо в магазины электроники, либо в операторы.

Однако чехи почти никогда не используют этот вариант. По данным T-Mobile, менее процента проданных телефонов возвращается операторам на переработку. «Мы намерены уделять больше внимания этому вопросу и повышать осведомленность о том, что делать с устройством после окончания срока его службы», — сказал Оргоник. Он добавил, что T-Mobile подготовила информационную кампанию под названием Recycler.

По данным Deutsche Telekom, это проблема не только Чехии. Сбор неиспользуемых устройств принят во всех 36 странах мира, где работает компания.

Мобильные телефоны являются одним из основных компонентов электронных отходов, глобальный объем которых по данным за 2019 год составляет 53,6 миллиарда килограммов материала, который можно было бы переработать и использовать повторно. «Однако в действительности только 17% выброшенной электроники проходят через этот процесс», — добавил Оргоник.

По его словам, каждый чех производит 15,7 кг электронных отходов в год. За один год Чехия производит около 11 килотонн электронных отходов только от телефонов и небольших ИТ-устройств, включая навигационные устройства, калькуляторы, маршрутизаторы и принтеры.

В 2021/2022 финансовом году Vodafone предоставил 128 086 единиц электронного оборудования для дальнейшего использования или переработки.

«С 2005 года люди могут возвращать старое электрооборудование в наши магазины. Затем мы инвестируем деньги от переработки в проекты Vodafone Foundation, которые поддерживают технологии с положительным социальным воздействием, такие как приложения Záchranka, Echo или Bright Sky», — добавила Дедкова. .

Источник: novinky.cz

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