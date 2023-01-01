Семья Келлнера избавляется от своих последних активов в России

Чешская инвестиционная группа PPF продает Trilogy Tomilino — крупный подмосковный логистический парк. Одновременно она получила разрешение от российских властей на продажу крупной торговой галереи «Невский центр» в Санкт-Петербурге.

Крупнейшая чешская инвестиционная группа PPF продает один из последних принадлежащих ей объектов недвижимости в России. Это подмосковный логистический комплекс «Трилогия Томилино», предлагающий складские помещения площадью более 100 000 кв.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал директор по коммуникациям PPF Group Леош Роусек, не вдаваясь в подробности.

Trilogy park Tomilino расположен в шести километрах к юго-востоку от Москвы рядом с МКАД. Проект был завершен в 2010 году и предлагает своим арендаторам около 101 000 квадратных метров складских площадей и 5 000 квадратных метров офисных площадей на участке площадью 19 га.

Также в процессе продажи находится семиэтажный торгово-развлекательный центр «Невский» площадью 91 000 кв. м, расположенный на Невском проспекте в самом центре Санкт-Петербурга. По данным SZ Byznys, в настоящее время PPF ведет переговоры с крупным российским инвестором. «Вопрос еще не закрыт, но российские власти уже одобрили сделку», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Любая продажа российской собственности иностранными компаниями из «недружественных» стран должна быть одобрена российскими властями, которые, естественно, недолюбливают инвесторов. «Если бы вам поставили такие условия, вы бы тоже взяли время на раздумья», — добавляет менеджер, близкий к сделке. По данным газеты «Ведомости», потенциальным покупателем может стать компания «Аптекарский», которой принадлежат и другие торгово-развлекательные центры в Петербурге.

«Мы не будем это комментировать», — добавил Леош Роусек.

PPF Real Estate, дочерняя компания PPF Group, до февраля этого года была одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. Она заняла 13-е место в рейтинге журнала Forbes с годовым доходом от аренды в размере 155 миллионов долларов (3,4 миллиарда крон). В 2018 году компания купила Něvské centrum у финской компании Stockmann за 171 миллион евро (4 миллиарда крон).

После начала российского вторжения в Украину PPF продала торгово-развлекательный центр «Ярмарка» в Астрахани инвестиционной компании Central Properties. В конце прошлого года производитель металлоконструкций Ventall купил у PPF один из крупнейших в России логистических парков «Южные врата» в подмосковном Домодедово.

Еще один торговый центр в Рязани приобрел местный девелопер Marmax, а бизнес-парк Comcity на Киевском шоссе перешел в собственность компании израильско-грузинского бизнесмена Авигдора Ярдени Inventa.

Группа PPF сообщила о аудированном убытке в размере 318 млн евро (7,5 млрд крон) в первой половине 2022 года, который в основном был вызван расходами, связанными с уходом с российского банковского рынка.

Группа PPF работает в 25 странах и инвестирует в различные отрасли, включая финансовые услуги, телекоммуникации, СМИ, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. Портфолио Группы PPF простирается от Европы до Северной Америки и Азии. Группа имела активы в размере 40,13 млрд евро в первой половине прошлого года и насчитывала 70 000 человек по всему миру.

Основным акционером является Рената Келлнерова и ее семья.

Источник: seznamzpravy.cz

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