Полиция в Чехии конфисковала десятки роскошных автомобилей

Полицейские в Праге и Среднечешском крае в пятницу, 17 февраля, конфисковали несколько десятков автомобилей из-за подозрений в мошенничестве, связанных с лизингом. Зачастую это были автомобили класса люкс.

Представитель пражской полиции Ян Данек в пятницу подтвердил расследование дела. Что это была за лизинговая компания, в полиции не уточнили.

По словам пресс-секретаря, делом в связи с арендой автомобиля занимаются его коллеги. «Предполагалось, что аренда автомобилей конечным пользователям будет осуществляться через посредническую компанию», — сказал Данек.

Уведомления в связи с этим в полицию стали поступать в предыдущие дни. "Правовая квалификация по делу пока не определена, количество дел пока не может быть указано, так как уведомления только начинают поступать", - добавил представитель.

По информации агентства Aktu.cz, полиция разыскивала около тридцати конфискованных автомобилей, поскольку за них не были оплачены платежи. Их якобы арендовал у лизинговой компании человек, который в качестве посредника должен был сдать их в аренду.

В дополнение к упомянутым 30 автомобилям, по данным Aktu.cz, разыскиваются еще 120, в основном автомобили класса люкс.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook