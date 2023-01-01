Полиция в Чехии конфисковала десятки роскошных автомобилей

Представитель пражской полиции Ян Данек в пятницу подтвердил расследование дела. Что это была за лизинговая компания, в полиции не уточнили.
По словам пресс-секретаря, делом в связи с арендой автомобиля занимаются его коллеги. «Предполагалось, что аренда автомобилей конечным пользователям будет осуществляться через посредническую компанию», — сказал Данек.
Уведомления в связи с этим в полицию стали поступать в предыдущие дни. "Правовая квалификация по делу пока не определена, количество дел пока не может быть указано, так как уведомления только начинают поступать", - добавил представитель.
По информации агентства Aktu.cz, полиция разыскивала около тридцати конфискованных автомобилей, поскольку за них не были оплачены платежи. Их якобы арендовал у лизинговой компании человек, который в качестве посредника должен был сдать их в аренду.
В дополнение к упомянутым 30 автомобилям, по данным Aktu.cz, разыскиваются еще 120, в основном автомобили класса люкс.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook