Импорт газа из России в Чехию упал до нуля

Экономия на потреблении также помогла ограничить зависимость от России, сказал министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. В предыдущие годы доля российского газа, импортируемого в Чехию, составляла около 97%.
«С момента прекращения поставок по газопроводу «Северный поток» газ из России может поступать к нам только через Словакию. И только 2,2% всего импорта шло оттуда с сентября прошлого года до конца января. В январе не было даже кубометра. Мы можем обойтись поставками газа через Германию», — сказал Сикела.
Государство начало ограничивать импорт газа из России год назад, с начала вторжения в Украину. Однако, по словам Сикелы, переломным моментом стало летнее закрытие газопровода «Северный поток», по которому газ шел из России в Германию, а оттуда в Чехию. «Однако после прекращения поставок по «Северному потоку» российские поставки через Германию были заменены газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом из Бельгии и Нидерландов», — отметил министр.
По его словам, поставки газа из Норвегии в Германию увеличились примерно на 23% в годовом исчислении в период с октября прошлого года по январь этого года. За тот же период импорт газа из стран Бенилюкса, из Нидерландов увеличился на 29% в годовом исчислении, а из Бельгии - на 250%.
По словам Сикелы, сокращение импорта российского газа также способствовало внутренней экономии на потреблении. «С октября по конец января мы сократили потребление почти на 28% по сравнению с прошлым годом, таким образом, мы сэкономили более 850 миллионов кубометров газа. За весь прошлый год потребление газа в Чешской Республике сократилось почти на пятый год к году до 81,5 тераватт-часов газа.
Источник: novinky.cz
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