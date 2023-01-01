Страх перед инфляцией среди чехов растет

Влияние инфляции на семейные финансы все больше беспокоит чехов. За последние полгода число таких опасений увеличилось на 10% и сейчас почти половина людей беспокоится о своих финансах из-за роста цен.

Прошлый год был непростым для чешских домохозяйств. 60% чехов, опрошенных компанией Ipsos для Generali Investments CEE, с трудом справлялись с растущими ценами на энергоносители, продукты питания и другие товары. Только один из одиннадцати пережил год без проблем в финансовом плане.

Чехи не ожидают, что этот год будет лучше. Семь из десяти опрошенных считают, что в этом году их положение будет хуже, чем в 2022 году, из-за растущей инфляции.

Влияние растущей инфляции на семейные финансы - это то, что больше всего волнует чехов в настоящее время. За последние шесть месяцев их доля выросла почти на одну десятую. Если в середине прошлого года инфляция волновала менее 40% населения, то сейчас - почти 50%.

С другой стороны, число людей, беспокоящихся о своих финансах из-за роста цен на энергоносители, снижается. По сравнению с августом прошлого года, когда это число было самым высоким (45%), в октябре 2022 года беспокойство выразили 40% опрошенных, а в последней волне опроса, в феврале 2023 года, — только три человека из десяти.

"Как мы уже видели, ситуация вокруг цен на энергоносители начинает успокаиваться. Падение цен на газ на мировых рынках вместе с правительственным ограничением цен приводит к снижению обеспокоенности населения", - добавил Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE.

По понятным причинам чехи стремятся экономить везде, где только можно. Опрос показал, что чаще всего они пытаются сократить потребление энергии или воды, что подтвердили семь из десяти респондентов. Более трех пятых экономят на продуктах питания.

Также продолжается тенденция сокращения посещения ресторанов: об этом упоминает примерно половина чехов. И если летом чехи еще были однозначны и отказывались экономить на детях, то с осени восемь из ста опрошенных уже экономят на них.

Источник: novinky.cz

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