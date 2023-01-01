Предприниматели-физлица в Чехии, получившие datová schránka, обязаны подавать налоговые декларации в электронном виде

В этом году индивидуальные предприниматели в Чехии, которым государство на законных основаниях предоставило электронный ящик данных (datová schranka), обязаны подавать налоговые декларации в электронном, а не в бумажном виде.

Об этом 21 февраля сообщило Финансовое управление. Обязанность подавать налоговые декларации в электронном виде уже действовала в прошлом для владельцев электронных ящиков данных, но с этого года государство расширило ее на всех предпринимателей.

Финансовое управление отметило, что в соответствии с законом все лица, имеющие ящик данных, обязаны подавать налоговые декларации исключительно в электронном виде. Если они подают декларацию на бумажном носителе, налоговые органы могут рассматривать это как отсутствие декларации и впоследствии наложить штраф.

Однако необязательно подавать налоговую декларацию только через ящик данных. Индивидуальные предприниматели могут использовать и другие формы электронной подачи, например через портал «Мои налоги», доступ к которому можно получить через ящик данных, банковский идентификатор или ID-карту. Налоговый консультант по-прежнему может подавать декларации от имени индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 19 февраля Налоговое управление получило около 223 000 деклараций, из которых 189 000 поступили от физических лиц. 44% всех деклараций, поданных физическими лицами, и подавляющее большинство отчетов от компаний были поданы в электронном виде.

В этом году налоговые декларации в бумажном виде должны быть поданы до 3 апреля, а в электронном виде — до 2 мая. Если отчет готовит налоговый консультант, крайний срок подачи декларации — 3 июля.

С этого года ящики данных также обязательны для индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и других юридических лиц. В общей сложности их число увеличится на 2,2 млн и к марту составит около 3,9 млн. Министерство внутренних дел создаст почтовый ящик автоматически. С другой стороны, использование информационного ящика для частных лиц останется добровольным, так как депутаты в последний момент отменили это обязательство в законе.

По данным консалтинговой фирмы Dun & Bradstreet, за последние три месяца более 40 000 предпринимателей аннулировали свои бизнес-лицензии. Это произошло в основном из-за обязательного введения ящиков данных. Заявления часто подают пожилые люди, которые уже не занимаются бизнесом. «Эти люди обычно давно не занимаются бизнесом и считают, что уже аннулировали его. В то же время, возможно, они только снялись с учета в налоговой инспекции или в управлении социального обеспечения», — пояснили эксперты.

Источник: ceskenoviny.cz

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