Глава чешской Ассоциации торговли: розничные сети замедлили рост цен, снизив маржу

Розничные сети замедлили рост цен в прошлом году, снизив маржу. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации торговли и туризма Чешской Республики (SOCR) Томаш Проуза. По его словам, рост цен привел к изменению поведения потребителей, которые стали покупать меньше товаров. Людей также больше привлекают скидки. По данным ассоциации, 62% продуктов и товаров сейчас продается в рамках скидочных акций.

В прошлом году, по данным Чешского статистического управления (ČSÚ), розничные продажи упали на 3,6% в годовом исчислении. Согласно статистике, продажи продуктов питания в рознице в прошлом году снизились на 5,1%, непродовольственных товаров — на 2,9%. По словам Проузы, падение маржи сетей повлияет на экономические результаты компаний. Он отметил, что продавцам пришлось столкнуться с ростом цен на энергоносители так же, как и другим секторам, и после окончания периода фиксации их затраты на энергоносители выросли в среднем на 18%.

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Торговые сети были одним из немногих секторов, который смог адаптироваться к ухудшающейся экономической ситуации и повысить заработную плату сотрудникам. В прошлом году, по данным SOCR, компании в этой области увеличили свою заработную плату на 11–18% в годовом исчислении. По словам Проузы, повышение заработной платы в последние годы изменило восприятие работы в сетях, которая ранее считалась очень низкооплачиваемой и подвергалась критике со стороны некоторых политиков. «Семь-восемь лет назад текучесть кадров в торговом зале составляла около 20% в год, сегодня — менее 5%», — сказал он.

Причиной роста цен на продовольствие стало отсутствие конкуренции между поставщиками, когда в некоторых сегментах есть компании, контролирующие большие доли рынка (порядка 10%). По его словам, так обстоит дело, например, с безалкогольными напитками, маргарином или моющими средствами.

Рост цен привел к изменению потребительского поведения, когда упал спрос на элитные продукты, более дорогое мясо, алкоголь или экзотические фрукты. Раньше люди экономили, покупая товары более низкого качества, теперь они покупают меньше, а количество пищевых отходов сокращается.

По данным SOCR, розничные сети имеют 78 000 сотрудников, ежегодно инвестируют от 16 до 18 млрд крон, и инвестиционная активность, вероятно, не замедлится в этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Источник: ceskenoviny.cz

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