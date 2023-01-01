Чего хочет молодежь в Чехии: не надейтесь, что они будут работать с девяти до пяти

​Опубликован очередной выпуск рейтинга популярных чешских компаний, в которых студенты хотели бы работать. Группа ČEZ и в этом году остается на вершине списка. «У нее налажена долгосрочная работа с молодежью», — говорит Якуб Хоржицки, руководитель исследования Top zaměstnavatelé.

16 категорий, 16 победителей. Говоря языком студентов вузов, это «love brands», то есть компании, которые они считают лучшими работодателями.

В опросе участвовали почти 12 000 молодых людей, две трети из них учатся за пределами Праги. «Надо сказать, что это чисто эмоциональный рейтинг. Студенты оценивают компании по тому, как они сами их воспринимают», — говорит Якуб Хоржицки.

В опросе в этом году баллы набрали такие компании, как Škoda Auto, Česká spořitelna, Zentiva, T-Mobile, Ikea, Generali Česká pojišťovna, а также Seznam.

«Группа ČEZ является одним из крупнейших работодателей в Чешской Республике. Ее успех связан с тем, как она расширилась в другие области и сколько различных возможностей трудоустройства предлагает. И это воспринимается как некий стандарт общения с внешним миром, а не только с молодежью», — пояснил Хоржицки.

Среди лидеров в этом году также оказался пражский аэропорт (Letiště Praha). Компания продвинулась больше всего в своей категории «Транспорт и логистика», заняв в общем зачете 3-е место после Zásilkovna и Student Agency.

«Сдвиги вверх или вниз наиболее очевидно показывают, как компания ориентирует свою коммуникацию на эту целевую группу, то есть на студентов университетов», — добавляет Якуб Хоржицки. Он подчеркивает, что компании платят за прямое сотрудничество с вузами или создание учебных проектов и стажировок для молодых людей.

Исследование дает компаниям обратную связь о том, чего хотят их будущие сотрудники. По данным этого года, все большее значение приобретает не только содержание работы, но и стартовая зарплата, коллектив сотрудников и общая корпоративная культура.

«Никто из молодых людей не хочет стандартной модели работы, а склоняется к гибридной модели, то есть несколько дней в офисе, несколько дней работы из дома. Компании должны быть готовы к этому», — заключает Якуб Хоржицки.

Источник: seznamzpravy.cz

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