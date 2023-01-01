Инфляция в ЕС в январе снизилась до 10%, Чехия в топ-3 худших стран

​В январе уровень инфляции в Европейском Союзе продолжил свое снижение по сравнению с предыдущими двумя месяцами, упав до 10%. Темпы годового роста цен замедлились с 10,4% в декабре, сообщило сегодня европейское статистическое бюро Eurostat. Напротив, инфляция в Чешской Республике снова ускорилась после снижения в декабре. На уровне 19,1% она была третьей по величине во всем Евросоюзе.

Евростат также уточнил свою предыдущую оценку январской инфляции в еврозоне, которая снизилась до 8,6% с 9,2% в декабре. Первоначально ведомство оценивало ее в 8,5%. Несмотря на постепенное снижение, инфляция по-прежнему значительно превышает средние показатели последних лет. В январе прошлого года она составила 5,6% в ЕС и 5,1% в еврозоне.

Как и в предыдущие месяцы, в январе цены росли значительно быстрее в Венгрии (26,2%), за ней следуют Латвия (21,4%) и Чехия, где инфляция выросла до 19,1% с 16,8% в декабре. Напротив, в Люксембурге (5,8%), Испании (5,9%) и на Кипре и Мальте (6,8%) инфляция была самой низкой.

По сравнению с декабрем годовая инфляция снизилась в 18 государствах-членах ЕС и выросла в девяти.

Январь подтвердил снижение влияния замедления цен на энергоносители на базовую инфляцию в еврозоне. В первом месяце года наибольший вклад внесли цены на продукты питания, алкоголь и табак — их доля составила 2,94 процентных пункта. Доля цен на энергоносители снизилась до 2,17 процентных пунктов. За ними следуют услуги (1,80 пункта) и неэнергетические промышленные товары (1,73 пункта).

Источник: ceskenoviny.cz

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