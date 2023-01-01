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Скидка в чешских Lidl и Kaufland за возврат ПЭТ-бутылок и жестяных банок. Куда приносить?

Скидка в чешских Lidl и Kaufland за возврат ПЭТ-бутылок и жестяных банок. Куда приносить?

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Новости 420on
05 апреля
14:00
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Жители Чехии могут сдавать использованные жестяные банки из-под напитков и ПЭТ-бутылки в некоторые супермаркеты Lidl и Kaufland в Чехии. Читайте в статье, в каких магазинах их принимают.

Скидка в чешских Lidl и Kaufland за возврат ПЭТ-бутылок и жестяных банок. Куда приносить?

Где принимают?

В специальных автоматах в магазинах Kaufland в Праге — Михле, Штернберке и Оломоуц-Нержедине:

  • Kaufland, U Plynárny 1432/64, 140 00 Praha 4 — Michle

  • Kaufland, Průmyslová 2699/1, 785 01 Šternberk

  • Kaufland, Hněvotínská, 779 00 Olomouc

Lidl подключил свои торговые точки на улице Лхотецка в Праге, улице Фолмавска в Пльзене и улице Трнкова в Брно:

  • Lidl, Lhotecká 1015, 143 00 Praha 12 — Kamýk

  • Lidl, Folmavská 3035/8, 301 00 Plzeň 3 — Jižní Předměstí

  • Lidl, Trnkova 3071/121, 628 00 Brno

 

Как сдавать?

Хотя люди привыкли сминать ПЭТ-бутылки, возвращать в автомат их надо целыми и абсолютно пустыми, без жидкости. 

«Покупатель подходит к автомату, где он обычно сдавал стеклянные бутылки. Теперь там он может возвращать использованные ПЭТ-бутылки и металлические банки», — объясняет Томаш Милер, представитель розничной сети Lidl.

«Минимум за шесть ПЭТ-бутылок или металлических банок клиент получает скидку на определенные товары. Купон со скидкой он затем предъявляет на кассе», — поясняет представитель Lidl.

«Мы хотим обучить клиентов возвращать ПЭТ-бутылки и жестяные банки, как это делается в других странах, например в Словакии и Германии. Сегодня наши клиенты уже возвращают стеклянные бутылки», — говорит представитель Kaufland.

Внедрение каждого из шести автоматов обошлось в 100 000 крон, которые торговые сети выплатили из собственных средств. 
 

Источник: novinky.cz, rexter.cz

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