Скидка в чешских Lidl и Kaufland за возврат ПЭТ-бутылок и жестяных банок. Куда приносить?

Где принимают?
В специальных автоматах в магазинах Kaufland в Праге — Михле, Штернберке и Оломоуц-Нержедине:
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Kaufland, U Plynárny 1432/64, 140 00 Praha 4 — Michle
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Kaufland, Průmyslová 2699/1, 785 01 Šternberk
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Kaufland, Hněvotínská, 779 00 Olomouc
Lidl подключил свои торговые точки на улице Лхотецка в Праге, улице Фолмавска в Пльзене и улице Трнкова в Брно:
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Lidl, Lhotecká 1015, 143 00 Praha 12 — Kamýk
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Lidl, Folmavská 3035/8, 301 00 Plzeň 3 — Jižní Předměstí
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Lidl, Trnkova 3071/121, 628 00 Brno
Как сдавать?
Хотя люди привыкли сминать ПЭТ-бутылки, возвращать в автомат их надо целыми и абсолютно пустыми, без жидкости.
«Покупатель подходит к автомату, где он обычно сдавал стеклянные бутылки. Теперь там он может возвращать использованные ПЭТ-бутылки и металлические банки», — объясняет Томаш Милер, представитель розничной сети Lidl.
«Минимум за шесть ПЭТ-бутылок или металлических банок клиент получает скидку на определенные товары. Купон со скидкой он затем предъявляет на кассе», — поясняет представитель Lidl.
«Мы хотим обучить клиентов возвращать ПЭТ-бутылки и жестяные банки, как это делается в других странах, например в Словакии и Германии. Сегодня наши клиенты уже возвращают стеклянные бутылки», — говорит представитель Kaufland.
Внедрение каждого из шести автоматов обошлось в 100 000 крон, которые торговые сети выплатили из собственных средств.
Источник: novinky.cz, rexter.cz
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