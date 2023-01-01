Украинская «Нова Пошта» планирует в этом году открыть филиалы в Чехии и Германии

​Украинская «Нова Пошта», объединяющая логистические компании, планирует весной этого года открыть филиалы в крупнейших городах Германии, а также в Чехии и Румынии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Компания уже работает в Польше под названием Nova Post.

"Мы планируем открыть подразделения в Германии: первым городом будет Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще около десяти городов. Первый филиал откроем в апреле", - написал в Facebook совладелец компании Владимир Поперешнюк.

В Чехии и Румынии подразделения могут быть открыты во втором квартале этого года.

Представитель компании уточнил, что соответствующий сайт будет запущен в ближайшее время. На нем люди смогут найти всю необходимую информацию о проекте в Германии, а также о предлагаемых вакансиях.

«Нова Пошта» планирует расширяться и в других европейских странах, включая Австрию, Словакию, Латвию и Эстонию.

В Польше компания на данный момент открыла 19 отделений под брендом Nova Post в девяти городах, а именно в Варшаве, Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани, Жешуве, Лодзи и Катовице. Она предлагает услуги по транспортировке посылок не только в Украину, но и между польскими городами.

В середине марта «Нова Пошта» собирается открыть свое первое отделение в столице Литвы Вильнюсе, также под названием Nova Post. В марте также должна начать работу авиакомпания Supernova Airlines, предназначенная для перевозки посылок в страны Европейского Союза.

На своем сайте «Нова Пошта» заявляет, что она входит в число 20 крупнейших налогоплательщиков Украины.

В стране работает около 10 000 отделений и более 13 000 пунктов выдачи. В настоящее время в компании работает более 32 тысяч человек, что делает ее одним из крупнейших работодателей в Украине

Источник: novinky.cz

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