В Чехии гарантийный фонд выплатил компенсации 98% клиентам Sberbank CZ

За год гарантийная система финансового рынка выплатила компенсацию за вклады более чем 87 000 клиентам обанкротившегося Sberbank CZ через отделения Komerční banka. В общей сложности они получили 25,36 миллиарда крон, что составляет 98% от общей суммы требований.

Крупнейшая выплата возмещения по вкладам в истории чешской системы страхования вкладов продолжается даже через год после краха Sberbank CZ, сообщает ČTK.

Гарантийная система начала выплату возмещения депозитов из обанкротившегося Sberbank CZ 9 марта 2022 года, то есть через семь рабочих дней после краха банка.

По словам исполнительного директора Гарантийной системы Ренаты Кадлецовой, наибольшее количество клиентов обратилось за возвратом депозита в первые дни после начала выплат. «В среду, 9 марта, было 13 348 клиентов, на следующий день — 7 971, а в пятницу, 11 марта, — 6 301 клиент. В конце марта количество заявлений за сутки составляло несколько сотен», — сказала она.

Гарантийная система имеет юридическое обязательство начать выплату компенсации по депозитам из несостоятельного финансового учреждения в течение семи рабочих дней со дня, когда Чешский национальный банк объявляет, что финансовое учреждение не может выполнить свои обязательства. Так было и со Sberbank CZ, когда крах банка произошел практически в одночасье.

«По сумме застрахованных вкладов выплата Сбербанка самая крупная. По количеству клиентов самой крупной выплатой в истории была выплата клиентам обанкротившегося «Юнион Банка» в 2003 году (130 000 клиентов). Но с более чем 121 000 клиентов Сбербанк находится сразу на втором месте», — сказала Кадлецова.

По закону у клиентов Sberbank CZ есть три года на возврат средств. Еще около 34 000 клиентов имеют срок до 10 марта 2025 года. «Среди клиентов обанкротившихся финучреждений, имеющих право на компенсационную выплату по вкладам, часто бывает большое количество тех, у кого на счетах были небольшие остатки. Не исключение, что такие клиенты даже не приходят за компенсацией. Им просто нет смысла идти в отделение банка-плательщика из-за нескольких сотен крон», — сказала Кадлецова. Невостребованные деньги остаются в Гарантийной системе и предназначены для дальнейших компенсационных выплат по вкладам.

Городской суд Праги признал Sberbank CZ банкротом в конце августа прошлого года. В начале мая ЧНБ на законных основаниях отозвал у банка банковскую лицензию, после чего пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. Действия по отзыву лицензии были инициированы ЧНБ 28 февраля 2022 года. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

Источник: ceskenoviny.cz