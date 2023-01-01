Минфин Чехии собирается отменить налоговые льготы для предпринимателей

​Правительственная коалиция планирует в следующем году отменить около десятка налоговых скидок. Чешское телевидение выяснило, что кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) всерьез рассматривает возможность отмены, например, льготы за обучение детей в детских садах или скидки для неработающего супруга (супруги).

В начале этого года премьер-министр Фиала объявил о стремлении своего правительства сократить дефицит бюджета на 70 млрд крон к следующему году. Хотя кабинет министров заявил, что не хочет увеличивать общее налоговое бремя, и любое повышение налогов будет касаться в основном акцизов, министр финансов Станюра признал, что рассматривается вопрос об увеличении налога на недвижимость. Однако его министерство также начало изучать возможность отмены ряда налоговых льгот. По словам главы Минфина, ведомство хочет отменить десять или одиннадцать из них. Он сказал, что все налоговые льготы, которые он хотел бы отменить, "по своей сути бессистемны и усложняют или обременяют налоговую систему".

Например, отменив налоговые льготы за пребывание детей в детских садах, правительство сэкономит почти 1,5 миллиарда крон в год в государственном бюджете. Председатель Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) заявила, что коалиционные партии серьезно обсуждают этот план. Причиной такого шага является не только экономия бюджета, но и тот факт, что более бедные семьи с детьми часто не могут воспользоваться этой налоговой скидкой из-за низких доходов.

"Эта налоговая льгота ориентирована на тех, кто получает доход выше среднего. В то время, когда мы ищем каждую копейку экономии в государственном бюджете, я думаю, это то, что мы должны обсудить", - сказал Ян Скопечек (ODS), вице-спикер нижней палаты парламента.

Оппозиционные партии ANO и SPD, однако, не согласны с возможной отменой платы за обучение. По их словам, за отмену этой налоговой льготы заплатят семьи с детьми.

"Это абсолютно просоциальная, просемейная вещь, которая поддерживает семьи с детьми", - сказала Алена Шиллерова, председатель парламентского клуба ANO.

"Это абсолютно непонятно, такое предложение. Если мы посмотрим на то, что рождаемость у нас упала на 10% в годовом исчислении, мы хотим решить проблему устойчивости пенсий", - прокомментировал Ян Грнчирж (SPD), заместитель председателя бюджетного комитета нижней палаты парламента.

Правительственная коалиция также рассматривает возможность отмены налоговой скидки для неработающего супруга (супруги). Осенью прошлого года Национальный экономический совет правительства (NERV) уже предлагал отменить эту льготу, благодаря которому государственный бюджет возвращает семьям более 4,5 млрд. крон в год.

Скидка для супругов предназначена для семей, в которых один из партнеров не имеет дохода или имеет небольшой доход - менее 68 000 крон в год. В эту сумму не входят такие доходы, как родительское пособие, пособия по материальной нужде, пособие по уходу или стипендии. Применение этой льготы позволяет сэкономить 24 840 крон налога в год. Скидку могут использовать супруги или зарегистрированные партнеры, проживающие в одном домохозяйстве.

С другой стороны, Министерство финансов хочет сохранить скидку для детей.

"Основные столпы, то есть базовая скидка налогоплательщика и скидка для детей, останутся, как и пенсии и пособия по болезни", - сказал Станюра в интервью Právo. Правящая коалиция планирует представить окончательное соглашение о сокращении некоторых налоговых льгот и освобождений к концу апреля.

Среди обсуждаемых мер экономии, по словам министра финансов, ограничение государственных взносов в пенсионное страхование - те, кто откладывает менее 500 крон в месяц, не должны будут получать взносы. Однако он заверил, что это будет касаться только новых договоров, а не тех, кто уже откладывает деньги на пенсию.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook