В Чехии можно было увидеть северное сияние

В воскресенье, 26 февраля, Чешский гидрометеорологический институт предупредил о северном сиянии, которое было видно на севере Германии, заявив, что не исключена возможность этого явления и в Чехии.
Первое северное сияние метеорологи заметили в воскресенье около 22:30, второе - около полуночи.
Северное сияние было вызвано геомагнитной бурей, в результате которой облако заряженных частиц от вспышки на Солнце было частично выброшено в сторону Земли, описал Горалек. Ученые из NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) прогнозируют еще более сильные геомагнитные бури следующей ночью.
“В настоящее время геомагнитная буря продолжается и через несколько часов мы ожидаем приход новых частиц. Если это произойдет, есть шанс на еще одно, более сильное северное сияние сегодня вечером”, - сообщили в ČHMÚ.
Северное сияние лучше всего видно над идеально открытым северным горизонтом и вдали от городов и других источников светового загрязнения.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook