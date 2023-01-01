В Чехии можно было увидеть северное сияние

​Северное сияние можно было увидеть в Чехии в ночь на 27 февраля. Явление было вызвано геомагнитной бурей, сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) и астрофотограф Петр Горалек из Института физики Силезского университета.

В воскресенье, 26 февраля, Чешский гидрометеорологический институт предупредил о северном сиянии, которое было видно на севере Германии, заявив, что не исключена возможность этого явления и в Чехии.

Первое северное сияние метеорологи заметили в воскресенье около 22:30, второе - около полуночи.

Северное сияние было вызвано геомагнитной бурей, в результате которой облако заряженных частиц от вспышки на Солнце было частично выброшено в сторону Земли, описал Горалек. Ученые из NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) прогнозируют еще более сильные геомагнитные бури следующей ночью.

“В настоящее время геомагнитная буря продолжается и через несколько часов мы ожидаем приход новых частиц. Если это произойдет, есть шанс на еще одно, более сильное северное сияние сегодня вечером”, - сообщили в ČHMÚ.

Северное сияние лучше всего видно над идеально открытым северным горизонтом и вдали от городов и других источников светового загрязнения.

Источник: novinky.cz

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