Утром стулья, вечером деньги? В Донбассе обнаружили магазин с «чешской» мебелью

Мебель от Hanák и TON предлагает не только магазин в Донецке, но и другая сеть с главным офисом в Москве. Чешские бизнесмены говорят, что прекратили экспорт в Россию, но не могут проследить путь своей продукции через третьи страны.

Когда 30 сентября прошлого года президент России подписал в Кремле документы о формальном присоединении четырех украинских регионов к Российской Федерации после непризнанных международным сообществом референдумов, небольшая компания со связями с Чешской Республикой с восторгом отреагировала на эту новость.

В Instagram-аккаунте донецкого мебельного салона Hanak появилось сообщение «Мы дома!». Оно сопровождалось российским флагом и знаменем самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Магазин в столице охваченного войной Донбасса сообщает в своей социальной сети, что продает мебель двух чешских компаний — Hanák и TON — с выходом на Луганск и юг России. Он продолжает предлагать своим покупателям товары чешского производства и по сей день, по крайней мере судя по недавним сообщениям и фотографии витрины, сделанной на днях.

Если все, что заявляет о себе магазин, правда, это означает, что уход чешских компаний из Донбасса и с российского рынка не завершен и что бизнес с россиянами продолжается даже в областях, близких к фронту.

Однако предлагаемая мебель от известных чешских производителей может быть и надувательством клиентов со стороны донецкого продавца.

В телефонном разговоре последний утверждал, что, хотя его магазин сохранил свой довоенный облик, на самом деле он уже возит товары из других мест. Однако дистанционно проверить утверждение об ассортименте предлагаемых товаров невозможно.

«Экспорт мы немедленно прекратили»

В любом случае две упомянутые чешские мебельные компании категорически отрицают, что после начала войны они продолжали поставлять какие-либо товары на российский рынок. И, по их словам, то же самое относится к оккупированному Донбассу.

Станислав Ганак-младший, глава семейного мебельного предприятия Hanák Nábytek из Кромержижа, говорит, что экспорт в Россию прекратился сразу после того, как в прошлом году Запад стал объявлять санкции против режима Путина. «Мы прекратили поставки всей нашей продукции, даже ценой больших финансовых потерь для нашей компании», — сказал Ханак в интервью Seznam Zprávy.

Как утверждает Ганак-младший, компания уже разорвала контакт с донецким магазином, который в прошлом был одной из точек продаж компании в Украине. По словам Ганака, это произошло «примерно в 2016 году», вскоре после аннексии Крыма Россией.

Милан Досталик, основной акционер компании TON из Быстршице-под-Гостынем, известной своей гнутой вручную мебелью, говорит примерно то же самое.

«Мы не поставляем продукцию в Россию и Беларусь с 24 февраля прошлого года. Мы полностью на стороне Украины», — отметил Досталик. «Мы впервые видим фотографии из Донецка в Instagram. Очевидно, на фото наш товар, но сотрудничества между нами не ведется», — отметил бизнесмен.

Теперь товары везут из Турции

Редакции Seznam Zprávy удалось связаться по телефону с владельцем донецкого магазина, предпринимателем Валерием Воробьевым. Он рассказал, что не принимает чешскую мебель уже «два-три года», а импортирует товары из Турции, от мебельной компании Fuga. В отличие от бизнесмена Ганака, он упоминает более поздний срок разрыва отношений с чешскими партнерами.

Но почему Воробьев не изменил название фирмы и вывеску над магазином, на которой четко обозначена чешская мебель? «Потому что клиенты уже знают нас под этим названием», — отвечает донецкий бизнесмен, добавляя, что на логотипе написано не оригинальное чешское название Hanák, а его русская версия. Предприниматель считает информацию из Instagram, где по-прежнему говорится о продаже чешских товаров, «несущественной» деталью.

Кадр из знаменитого фильма «12 стульев», 1976 года

У всей этой истории есть и другая подоплека.

Еще в 2020 году на сайте Hlídací pes была опубликована статья о двух чехах — Йиржи Урбанеке и Павле Ботко, воюющих в рядах восточноукраинских сепаратистов. Тогда же выяснилась немаловажная деталь, что эти мужчины неоднократно были запечатлены в помещении упомянутого донецкого магазина с «чешской» мебелью. Они объясняли это тем, что у них была личная дружба с владельцем магазина Воробьевым.

У предпринимателя Станислава Ганака об этом времени остались не очень хорошие воспоминания. Уже тогда ему пришлось объяснять чешским властям, что семейный бизнес не имеет никакого отношения к донецкому магазину. «Мы тогда ничего туда не возили, это бессмыслица, у нас все записано. И то, о чем вы говорите сейчас, — из этой же истории».

Магазины в Москве и других местах

Сохранился не только один магазин в Донецке. В Москве и некоторых других российских городах даже после начала войны часть первоначальной торговой сети продолжила работать под названием Hanák Design. В настоящее время, помимо российской столицы, она предлагает товары в Краснодаре и Казани.

Российский дизайнер Иван Шаповалов написал о магазине в своих социальных сетях. На сайте Hanák Design по-прежнему говорится о продаже чешской мебели и о «сочетании чешского качества и итальянского дизайна».

Что это, пример деловой инерции, когда российские магазины рекламируют чешские товары, но на самом деле уже перешли на поставки из других стран? Или в магазинах действительно есть чешская мебель? Если да, то откуда она теперь к ним поступает?

Seznam Zprávy попытались связаться с московским руководством сети Hanák Design по телефону и электронной почте, но ответа на вопросы не последовало.

В обход через Турцию. Или Казахстан?

Руководство чешской мебельной компании TON признает, что некоторые ее товары могут попадать в Россию окольными путями через страны, которые не разорвали торговые отношения с Россией. Подобное происходит не в первый раз, и мебель не является особым товаром, на который распространяются международные санкции.

«Единственный вариант, который мы можем предположить, — это то, что товары поступают через страны, которые продолжают свободно торговать с Россией, такие как Казахстан или Турция. Выяснение конечного пункта назначения продукции представляет для нас сложность в ситуации, когда, например, партнер закупает продукцию на склад, а другой клиент покупает у него», — сказала пресс-секретарь компании TON Анна Хандлова.

Кстати, когда под Новый год донецкий магазин Валерия Воробьева разместил в Instagram фотографию новой витрины, в обсуждении под постом появилось сообщение от людей из чешского мебельного магазина в казахстанской Астане: «Хороших праздников!»

Не в наших силах

Станислав Ганак сомневается, что транспортировка мебели через третьи страны в Россию и Донбасс может быть выгодной. По его словам, торговля этим товаром основана на низкой марже и при больших расстояниях уже не прибыльна. Что касается Казахстана, то, по словам бизнесмена, в прошлом эта страна всегда забирала из фур только часть груза, предназначенного для России, и казахи дополнительных партий мебели не получали.

Ганак говорит, что у него больше нет никаких известий из этой страны, его совершенно перестала волновать нынешняя Россия. «Это совершенно бесполезно и бессмысленно. В бизнесе так: махнул рукой и пошел дальше», — говорит он.

Тем временем он перешел на совершенно другие рынки, и ему удалось восполнить пробел в бизнесе из-за России, где в лучшие времена у компании было около 15 магазинов. Предприниматель также отмечает, что русские зарегистрировали некоторые бренды, ассоциируемые с их компанией, на местном рынке. Поэтому они могут выдавать их за свои собственные.

«Мы не имеем на это никакого влияния, это не в наших руках. Попросили их убрать бренд, естественно, они ни на что не реагируют», — также рассказывает глава семейного предприятия.

Чешские компании ушли, а другие остались

Деятельность западных компаний на российском рынке также находится под пристальным вниманием некоторых научных учреждений.

В недавно опубликованном исследовании экспертов из Университета Сент-Галлена и Международного института развития менеджмента в Лозанне отмечается, что гораздо меньше компаний, чем считалось ранее, фактически закрыли свои предприятия в России. Только 8,5 % компаний из Европейского союза и стран «Большой семерки» продали хотя бы один из своих российских филиалов.

В свою очередь анализ, проведенный американским Йельским университетом, показывает, что ряд крупных транснациональных компаний также остаются в России или просто приостановили свою деятельность. Среди известных в Чехии компаний, которые продолжают свою деятельность, — австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский банк UniCredit и немецкая розничная сеть Globus.

В случае с компаниями, покинувшими Россию, нередки случаи, когда прежние сотрудники захватывают филиал и пытаются продолжить бизнес под измененным названием.

Что касается чешских компаний, то абсолютное большинство ключевых предприятий начали уходить с российского рынка сразу после начала войны, от пивоваренных заводов до Škoda Auto и финансовой группы PPF.

В настоящее время в списке Йельского университета нет ни одной чешской компании, которая хотя бы не приостановила свою деятельность. Производители мебели в списке не упоминаются.

Одним из первых, кто взял на себя обязательство покинуть Россию почти сразу после начала войны в Украине, был Далибор Дедек, совладелец компании Jablotron group. Впоследствии он стоял у истоков инициативы «Подарок для Путина», с помощью которой люди могут пожертвовать средства на поддержку защищающих Украину.

Дедек говорит, что ему неизвестно ни об одной крупной чешской компании, которая до сих пор присутствует на российском рынке, хотя лично он не проводил детального анализа.

«Но я, конечно, не имею представления о тех компаниях, которые все еще остаются там. Вопрос, кто что ставит на первое место, деньги или мораль», — сказал Далибор Дедек в интервью Seznam Zprávy. Он считает, что каждая из компаний-экспортеров сейчас определяет, как она будет восприниматься обществом в будущем.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook