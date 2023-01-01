Завышенные цены на продукты в Чехии? Отправьте жалобу в Минсельхоз по электронной почте

Об этом Некула сказал после встречи с представителями Аграрной палаты, Продовольственной палаты, Ассоциации торговли и туризма и Института экономики и информации сельского хозяйства, которая состоялась 26 февраля. В то же время он подал жалобы в Управление по защите экономической конкуренции (ÚOHS) и Чешскую торговую инспекцию (ČOI).

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«Мы с коллегами из нашего ведомства пройдемся по предложениям граждан, добавим к ним уже имеющиеся, и я лично в интересах всех потребителей в Чешской Республике донесу эти предложения до руководителя ÚOHS Петра Млсного и попрошу его их изучить», — заявил Некула.

В связи с этим министерство создало специальный электронный ящик [email protected], куда люди могут присылать свои жалобы.

Главной темой встречи Некулы с вышеупомянутыми палатами были цены на продукты питания и затраты на их производство. По словам министра, некоторые игроки продовольственного рынка пытаются эксплуатировать потребителей, чтобы максимизировать свою прибыль.

«Торговые наценки были экстремальными»

«Я понимаю рост затрат и необходимость получения разумной прибыли, однако данные Чешского статистического управления показывают, что увеличение торговых наценок было экстремальным и для некоторых субъектов не соответствует увеличению затрат. Именно поэтому я призвал всех участников к максимальной прозрачности, чтобы мы могли говорить о четких цифрах», — сказал Некула.

Из-за значительного подорожания сахара прошлой осенью Некула уже подал официальную жалобу в антимонопольный орган.

По его словам, магазины воспользовались ситуацией перед Рождеством, когда люди пекут сладости и готовы больше тратить на сахар. «Я считаю, что конкуренция здесь не сработала в полной мере», — сказал он. Ранее он указывал, что цена одного килограмма сахарного песка на полках магазинов с сентября по декабрь выросла на 77%, тогда как цена производителя выросла на 51%.

ČOI также получила инициативу от Министерства сельского хозяйства в связи со скидками. Был зафиксирован случай, когда сахар предлагался со скидкой за 33 кроны, а цена без скидки составляла 40 крон. «Это не скидка, если по данным ČSÚ это обычная цена. Мы видим в этом обман потребителя», — добавил Некула.