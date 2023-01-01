Государственный долг Чехии увеличился до рекордных 2,9 трлн крон в прошлом году

В конце прошлого года государственный долг Чехии достиг рекордных 2,895 трлн крон, что соответствует 42,9% валового внутреннего продукта (ВВП). Это значение увеличилось на 2,5 процентных пункта с конца 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина. В годовом исчислении долг увеличился на 429,1 млрд крон. Теоретически каждый чех сейчас имеет долг в размере 275 033 кроны.

Увеличение государственного долга в основном связано с выпуском новых государственных облигаций, которые Министерство финансов использовало для финансирования прошлогоднего дефицита бюджета в размере 360,4 млрд крон.

На рынках Чешская Республика продала через МФ среднесрочные и долгосрочные государственные облигации на общую сумму 431,3 млрд крон. Напротив, трижды были погашены государственные облигации на общую сумму 145,4 млрд крон.

Доходность по государственным облигациям увеличилась, в основном, из-за более высоких процентных ставок центрального банка. Средний срок погашения облигаций, выпущенных в прошлом году, составил 7,7 года. Учитывая, что вновь проданные облигации имеют в среднем более короткий срок погашения, чем ранее выпущенные, средний срок погашения государственного долга снизился с 6,4 до 6,2 года.

В прошлом году государство также заняло деньги, чтобы предоставить кредит полугосударственной энергетической компании ČEZ, которая столкнулась с резким увеличением платежей на энергетических биржах.

Расходы на обслуживание государственного долга выросли на 7,5 млрд крон до 49,7 млрд. Растущий объем государственного долга и, в то же время, увеличение базовой процентной ставки Чешского национального банка в первой половине прошлого года отразились на более высоких расходах.

Чистый доход государства от операций на денежном рынке достиг 22,1 миллиарда крон, увеличившись в годовом исчислении на 19,7 миллиарда крон. Результату способствовали более высокие процентные ставки.

Государственный долг состоит из долгов правительства и возникает в основном из-за накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется за счет казначейских векселей, государственных облигаций, прямых кредитов или кредитов Европейского инвестиционного банка.

Источник: novinky.cz

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