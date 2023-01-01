Высокие цены на овощи в Чехии связаны с дефицитом и ростом затрат, говорят производители

По мнению Союза овощеводов Чехии и Моравии (ZUČM), значительный рост цен на овощи на прилавках магазинов связан с текущей ситуацией на общем европейском рынке, который столкнулся с меньшими запасами прошлогоднего урожая и ограниченным производством свежих овощей в теплицах.

В то же время европейские овощеводы столкнулись с ростом стоимости выращивания и хранения овощей из-за высокой инфляции. «Чешская Республика не входит в число стран ЕС, оказывающих влияние на ценообразование, из-за низкой самообеспеченности, поскольку отечественные производители покрывают лишь треть потребления овощей в стране», — заявили в Союзе овощеводов, отметив, что цены на овощи стабилизируются с поступлением нового урожая этого года.

Рост цен на овощи набрал значительные темпы в начале года. Оптовые цены на импортные овощи в его первые недели выросли на десятки процентов. Подорожание в основном коснулось перца, помидоров и салатных огурцов.

Глобальный рост цен на овощи обусловлен несколькими факторами.

«Первый — это обычная сезонная тенденция, когда затраты на хранение и ограниченное наличие отражаются на ценах. В 2023 году эта тенденция усилилась из-за влияния энергетического кризиса, экстремального роста цен на сельскохозяйственную продукцию и многократного повышения процентных ставок, что привело к удорожанию кредитов. Все это наряду с ростом цен на рабочую силу нашло отражение в увеличении стоимости выращивания и хранения овощей», — отметили в ZUČM.

По данным ZUČM, на ситуацию на рынке овощей также негативно повлияло несвоевременное ограничение цен на энергоносители. Опасаясь экстремальных цен, многие производители решили не хранить овощи, а распродать их осенью. Затем овощеводы значительно сократили или полностью остановили производство в теплицах. «Это привело к снижению запасов и недостаточным объемам свежих овощей, таких как помидоры, перец и огурцы, на рынке», — заявили в ZUČM. Экстремальные погодные колебания, которые в прошлом году затронули основные производственные регионы в Южной Европе, Северной Африке, Индии и Китае, также усугубили дефицит некоторых овощей на мировых рынках.

Основная часть отечественной овощной продукции поступает на рынок с весны по осень. «В зимние и весенние месяцы зависимость от импорта усугубляется из-за давнего недоинвестирования в мощности по хранению», — предупреждает ZUČM. Чешские овощеводы ожидают, что цены на большинство основных продуктов постепенно стабилизируются с началом нового урожая в Южной Европе, особенно в Италии, Испании и Португалии. «Однако мы ожидаем значительных изменений только с наступлением основного сезона сбора урожая летом для полевых овощей. Для закрытого грунта мы ожидаем улучшения ситуации уже в весенние месяцы», — прокомментировали в ZUČM.

По мнению ZUČM, долгосрочные инвестиции и стабильная поддержка чешской овощной промышленности со стороны государства и потребителей необходимы, чтобы снизить зависимость чешского рынка от импорта и обеспечить достаточное количество отечественной продукции доступной по цене.

Источник: ceskenoviny.cz

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