PRE в Чехии предложит фиксированные тарифы с ценами ниже государственного потолка

Компания PRE с 15 марта предложит новые тарифы ниже потолка цен, установленного правительством. Цены на электричество и газ будут на несколько сотен крон ниже потолка цен, и воспользоваться ими смогут как новые, так и существующие клиенты.

Еще один крупный поставщик энергии предложит цены ниже правительственного потолка. Однако условием является фиксация до конца 2024 года, объявил пресс-секретарь компании PRE Карел Ганзелка. Другие поставщики также начали снижать цены ниже государственного потолка в ответ на падение цен на энергию на рынке.

Предложение вступит в силу с 15 марта, и цены на электричество и газ будут на несколько сотен крон ниже потолка цен. Воспользоваться ими смогут как новые, так и существующие клиенты.

Большинство поставщиков энергии с начала года предлагают новым клиентам тарифы с ценами, основанными на установленном правительством предельном уровне цен. В этом году они составляют 5 000 крон за мегаватт-час (МВт-ч) электроэнергии без НДС и 2 500 крон за МВт-ч газа. К этому следует добавить плату за распределение. Так называемые лимиты распространяются на домохозяйства, предприятия и государственные учреждения.

Стоимость электроэнергии составит 4 740 крон за МВт-ч без НДС по самому распространенному распределительному тарифу D02d. Клиенты, использующие электроэнергию для отопления и нагрева воды, заплатят 4 640 крон за МВт-ч по высокому тарифу и 4 440 крон по низкому тарифу. PRE будет предлагать газ на 420 крон за МВтч ниже предельной цены. Однако условием использования цен ниже предельного уровня будет почти двухлетняя фиксация до конца следующего года.

"Новое предложение ориентировано на консервативного потребителя, который хочет получить уверенность в гарантированной цене на определенный период. Кроме того, оно ориентировано на клиентов, которые обеспокоены возможным дальнейшим ростом цен на электроэнергию", - заявили в компании. В то же время PRE не исключает дальнейшего снижения цен в будущем. "Если энергетический рынок продолжит двигаться в положительном направлении и произойдет дальнейшее снижение цен, как ожидают многие аналитики, PRE подготовит для клиентов дополнительные продукты с соответствующей ценой", - добавил представитель компании.

В последние недели другие поставщики уже начали предлагать цены на электроэнергию ниже государственных лимитов. Например, компания E.ON снизила цены на электроэнергию на 6%, а на газ - на 8% для своих клиентов без долгосрочных обязательств. Компания Innogy также снизила цены на газ для некоторых клиентов без обязательств примерно на 240 крон за МВтч, и компания также предлагает электроэнергию по ценам ниже предельных с фиксацией.

Компании Centropol и MND также объявили о снижении цен для существующих клиентов. ČEZ также ввела новый тариф. Цены на электроэнергию будут снижаться постепенно, но условием является заключение долгосрочного договора. С мая компания Pražská plynárenská также снизит отпускные цены на природный газ и электроэнергию ниже установленного правительством предела.

В последние недели оптовая цена на электроэнергию снизилась до 155 евро (около 3670 крон) за МВтч без НДС, а цена на газ - до 60 евро (около 1420 крон) за МВтч.

Источник: seznamzpravy.cz