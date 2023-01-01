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В Чехии ужесточат правила регистрации украинских автомобилей

В Чехии ужесточат правила регистрации украинских автомобилей

Партнер рубрики:
Новости 420on
02 марта
13:00
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​Государство готовится ужесточить правила регистрации украинских автомобилей в Чехии. Это связано как с безопасностью движения на дорогах, так и с изменением имущественного положения беженцев.

В Чехии ужесточат правила регистрации украинских автомобилей

«Мы готовим регистрацию украинских автомобилей в Министерстве транспорта, потому что, если кризис не закончится, нам нужно быть уверенными в техническом состоянии транспортных средств», — сказал ранее министр внутренних дел Вит Ракушан.

«Мы можем подтвердить, что подготовка системы регистрации этих автомобилей находится в стадии обсуждения», — сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелька. Система будет введена уже в этом году. Регистрация также позволит более эффективно налагать штрафы за превышение скорости с помощью автоматических радаров.

Сейчас нужно регистрировать украинский автомобиль, если он находится в эксплуатации больше половины календарного года. Однако это касается только украинцев, получивших убежище или ПМЖ. При этом подавляющее большинство военных беженцев из Украины сейчас находятся в Чехии под временной защитой, которую государство планирует продлить. В этом случае автомобиль рассматривается как транспортное средство, участвующее в международном движении, которому не нужно проходить регулярный техосмотр.

По логике МВД, обязанность регистрации должна быть распространена и на автомобили украинских беженцев, находящихся под временной защитой. Украинским водителям также разрешено управлять автомобилями в Чехии со своими национальными водительскими правами, если они не получили вид на жительство сроком более одного года.

По оценкам Чешской ассоциации страховщиков (ČKP), в настоящее время в Чехии насчитывается около 34 000 застрахованных и 4 000 незастрахованных автомобилей из Украины.

«Застраховать украинский автомобиль у чешских страховщиков юридически невозможно, поэтому, если незастрахованный украинский автомобиль нанесет ущерб в Чехии, ČKP возместит ущерб пострадавшему и не будет требовать компенсации от украинского автомобилиста. Эта помощь действительна в течение шести месяцев с момента выезда с территории Украины», — сообщила пресс-секретарь ассоциации Вероника Пилькова.

«В любом случае, еще до истечения шестимесячного срока, украинским автомобилистам лучше всего оформить страховку в Украине или онлайн из-за границы в одной из украинских страховых компаний, которая выдаст им онлайн зеленую карту», — добавила она.

По ее словам, в случае ДТП с участием автомобиля с украинскими номерами достаточно соблюсти ту же процедуру, что и при любом другом дорожно-транспортном происшествии, то есть составить совместный протокол о ДТП. Если возникает обязательство в связи со смертью, травмой или ущербом на сумму свыше 100 000 крон, следует вызвать полицию.

Впоследствии пострадавший, получивший ущерб от украинского автомобиля, может потребовать возмещения от ČKP.

По данным МВД, почти 500 000 беженцев из Украины получили временную защиту в Чешской Республике, и к концу прошлого года, по оценкам министерства, около 20% из них уже вернулись домой.

Источник: novinky.cz

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