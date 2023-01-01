Минздрав Чехии: люди злоупотребляют неотложной помощью, будут введены дополнительные сборы

​По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), люди злоупотребляют службами неотложной медицинской помощи в больницах, поэтому он хочет ввести дополнительные сборы.

Об этом он сказал в интервью газете Mlada fronta Dnes. Сборы могли бы платить, например, пациенты, которые обращаются не к терапевту, а непосредственно в медицинское учреждение. Министр ожидает конкретных предложений от Национального экономического совета при правительстве (NERV).

В настоящее время люди платят 90 крон, чтобы воспользоваться услугами экстренной медицинской и стоматологической помощи. «Нужно регулировать прием в неотложной помощи, многие люди обращаются туда без необходимости», — сказал Валек в интервью газете.

Министр считает недопустимым, чтобы врачи на приеме решали, кто должен платить.

«Необходимо заранее четко определить, будут ли освобождены от оплаты люди, прибывшие в больницу», — сказал Валек.

По мнению Валека, плата за посещение врачей общей практики взиматься не должна.

«Я скорее представляю себе, что пациент будет платить за то, что он не обращается сначала к своему врачу, а непосредственно в медицинское учреждение», — сказал Валек. Он добавил, что врачи общей практики доступны не везде, поэтому будет несправедливо наказывать человека, у которого нет терапевта, за то, что он сразу идет в больницу.

Чехи начали платить дополнительные сборы в январе 2008 года - 30 крон за посещение врача и лекарство по рецепту, 60 крон за день пребывания в больнице и 90 крон за неотложную помощь. Затем отдельные платежи менялись и со временем исчезли. С января 2015 года была отменена обязательная плата в 30 крон у врача и в аптеках. Осталась только плата в 90 крон в кабинете неотложной помощи.

Некоторые врачи, особенно гинекологи или стоматологи, по-прежнему берут деньги со своих пациентов даже за процедуры, покрываемые страховой компанией. По словам Валека, страховые компании должны разбираться с такими случаями.

«Происходит много вещей, которые являются незаконными. И те, кто занимается подобной деятельностью, должны быть привлечены к ответственности», — сказал министр в интервью Deník N в четверг.

Источник: ceskenoviny.cz

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