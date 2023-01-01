Из-за кибератаки в Чехии не работают некоторые сервисы банка ČSOB

Банк ČSOB сообщил об этом на своем сайте. Пока неясно, когда сбой будет устранен.
«В настоящее время интернет-банкинг, приложения Smart не работают, также невозможно оплатить товары картой в интернете. Услуги в сети филиалов группы ČSOB и Чешской почты также могут быть ограничены», — сообщили в банке. Представители ČSOB добавили, что банк интенсивно работает над восстановлением работы.
Группа ČSOB является одним из крупнейших банковских учреждений в стране с 4,34 млн клиентов. В прошлом году чистая прибыль группы выросла на 9%, до 17,5 млрд крон. В группу входят ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing и ČSOB Factoring.
Источник: ceskenoviny.cz
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