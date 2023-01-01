Из-за кибератаки в Чехии не работают некоторые сервисы банка ČSOB

​С утра 3 марта чешский банк ČSOB столкнулся с кибератакой, в результате которой некоторые банковские услуги оказались недоступны. Не работает интернет-банкинг и банковские приложения, а также невозможно произвести оплату картой в интернете.

Банк ČSOB сообщил об этом на своем сайте. Пока неясно, когда сбой будет устранен.

«В настоящее время интернет-банкинг, приложения Smart не работают, также невозможно оплатить товары картой в интернете. Услуги в сети филиалов группы ČSOB и Чешской почты также могут быть ограничены», — сообщили в банке. Представители ČSOB добавили, что банк интенсивно работает над восстановлением работы.

Группа ČSOB является одним из крупнейших банковских учреждений в стране с 4,34 млн клиентов. В прошлом году чистая прибыль группы выросла на 9%, до 17,5 млрд крон. В группу входят ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing и ČSOB Factoring.

Источник: ceskenoviny.cz

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