Экономика Чехии находится в рецессии

Чешская экономика в четвертом квартале прошлого года впала в рецессию, когда валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,4% по сравнению с третьим кварталом. В годовом исчислении ВВП в четвертом квартале вырос на 0,2%. За весь прошлый год экономика выросла на 2,4%, согласно пересмотренной оценке, что ухудшает оценку статистиков от конца января, когда они указывали на рост в 2,5%.

Экономика находится в состоянии рецессии в основном из-за низкого потребления домашних хозяйств, считают аналитики. Они ожидают небольшого восстановления со второго квартала.

«Основными факторами роста за весь год были расходы на валовое накопление основного капитала и иностранный спрос», — сказали в ČSU. Валовое накопление основного капитала было на 6,2% выше, чем в 2021 году. В основном росли инвестиции в здания и сооружения и в транспорт. Баланс внешней торговли впервые за 19 лет оказался отрицательным, сократившись на 187,6 млрд крон в годовом исчислении до минус 8,3 млрд. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в прошлом году снизились на 0,9%, а государственные расходы на конечное потребление выросли на 0,7%.

В прошлом году ВВП рос в годовом исчислении в каждом квартале, но темпы роста постепенно замедлялись. Он составил 4,7% в первом квартале, 3,5% во втором, 1,5% в третьем и 0,2% в последнем квартале.

«Накопление барьеров в виде высокой инфляции, цен на энергоносители и других факторов неопределенности постепенно утяжеляло экономические показатели, и во второй половине года экономика начала замедляться. Хотя негативные сценарии экстремальных цен на энергоносители или дефицита газа, к счастью, не оправдались, экономика сократилась в квартальном исчислении второй квартал подряд, и мы вступили в техническую рецессию», — сказал Богуслав Чижек, главный экономист Конфедерации промышленности Чешской Республики. Однако, по его словам, худшие опасения лета не оправдались.

На баланс в четвертом квартале прошлого года в основном повлияло падение расходов на конечное потребление домашних хозяйств. Они снизились на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Люди совершали меньше покупок, в основном товаров длительного пользования. «Расходы на продукты питания также значительно сократились, упав более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, но и другие статьи также снизились. Выросли только расходы на услуги», - сказал Владимир Кермиет, директор департамента национальных счетов ČSU.

Аналитики ожидали, что за последние три месяца прошлого года ВВП снизится на несколько десятых процента по сравнению с предыдущим кварталом. Это означает, что чешская экономика вступила в техническую рецессию во второй половине 2022 года. Экономисты определяют ее как квартальное снижение реального квартального ВВП с поправкой на сезонность в течение как минимум двух последовательных периодов. Между тем в третьем квартале прошлого года экономика сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим периодом.

Показатели чешской экономики в последнем квартале прошлого года оказались немного ниже ожиданий Чешского национального банка (ЧНБ). Снижение потребления домашних хозяйств было более выраженным, чем ожидал центральный банк. Напротив, государственное потребление и инвестиции оказались выше, чем ожидал ЦНБ. Об этом сообщил Петр Крал, директор денежного департамента ЧНБ. В четвертом квартале экономика Чехии выросла на 0,2% в годовом исчислении, в то время как центральный банк в своем февральском прогнозе прогнозировал рост на 0,5%.

«Опубликованные данные об экономической активности подтверждают, что чешская экономика вошла в неглубокую рецессию во второй половине прошлого года. Потребление домашних хозяйств, на которое повлияло глубокое падение реальных доходов и ухудшение настроений, в четвертом квартале упало сильнее, чем ожидал ЦНБ», — сказал Крал. В то время как ЦНБ прогнозировал падение потребления на 3,3%, фактически оно снизилось на 5,5%.

Центральный банк ожидает, что ВВП сократится на 0,3% в течение всего этого года. «Замедление экономики будет сосредоточено в основном в первой половине года, а ухудшение финансового положения домохозяйств, замедление роста внешнего спроса и отступающие проблемы в мировой логистике окажут негативное влияние на ее показатели», — отметил Крал.

По мнению Кинга, во второй половине года должно произойти восстановление экономики. «Разрешение трудностей с поставками материалов и компонентов для производства постепенно повысит экспортную активность в течение года, и чистый экспорт внесет значительный вклад в оживление экономики. На рубеже этого и следующего годов также произойдет оживление частного потребления благодаря стагнации инфляции и возобновлению роста реальной заработной платы», — сказал он. Он прогнозирует рост ВВП более чем на 2% в следующем году.

Источник: ceskenoviny.cz