Реальная заработная плата в Чехии выросла на 141% с 1994 года. Сколько получали чехи 30 лет назад?

​Реальная заработная плата в Чехии выросла на 141% за период с момента распада Чехословакии до 2021 года, следует из анализа Торгово-промышленной палаты. Если в 1994 году средняя заработная плата составляла 7 004 кроны, то к концу 2021 года уже 40 135 крон.

В то же время номинальная заработная плата росла быстрее, чем уровень цен, так что доходы работников также росли в реальном выражении.

«Уровень жизни сотрудников повысился. После вычета роста потребительских цен финансовая ситуация работников действительно улучшилась. В настоящее время их заработная плата почти в 2,5 раза выше, чем тридцать лет назад», — сообщили в Торгово-промышленной палате.

Реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, быстрее всего росла в 1995 и 1996 годах, когда она увеличилась на 8,7% в годовом исчислении. В Чешской Республике было зафиксировано снижение реальной заработной платы в 1998, 2000, 2012 и 2013 годах. В 2013 году снижение по сравнению с прошлым годом было самым глубоким и составило 1,5 процента.

«Еще большее падение реальных доходов работников, вероятно, произошло из-за энергетического кризиса и связанной с ним инфляции в 2022 году», — заявили в Торгово-промышленной палате. Однако точных данных о развитии заработной платы пока нет. По оценкам палаты, в прошлом году заработная плата упала на 7,8% в реальном выражении.

«Хотя заработная плата в Чехии все еще не достигает среднего уровня стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), она приближается к этому среднему показателю 38 наиболее экономически развитых стран мира. Если в 1995 году средняя заработная плата в Чехии была на уровне 37% от средней по ОЭСР, то в 2021 году она уже достигла 61%», — говорится в сообщении Торговой палаты. Чтобы быстрее приблизиться к заработной плате наиболее развитых стран, необходимо перейти к экономической деятельности с более высокой добавленной стоимостью, считают эксперты.

В целом Торговая палата положительно оценивает развитие уровня жизни в Чехии за последние 30 лет. «Постреволюционные преобразования привели к хорошему экономическому развитию Чешской Республики, и ее положение и уровень жизни людей сегодня очень прочны», — сказал Владимир Длоухи, президент Торгово-промышленной палаты. «Сегодня, по крайней мере, в ряде наших городов качество жизни выше, чем в некоторых западноевропейских столицах или областных центрах», — добавил он.

Источник: novinky.cz