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Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся 10 лет. Она отправит их в Украину

Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся 10 лет. Она отправит их в Украину

Партнер рубрики:
Новости 420on
05 марта
13:35
1306
​Чешская компания Freeze Dry Company занимается лиофилизацией продуктов питания, когда продукты высушиваются при очень низких температурах. Она разработала технологию сушки готовых блюд, которые хранятся 10 лет и становятся съедобными после заливки горячей водой.

Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся 10 лет. Она отправит их в Украину

Компания уже три года поставляет продовольствие для армии Чехии. На следующей неделе она начнет сбор средств, чтобы отправить партии продуктов питания солдатам в Украине.

Рудольф Каловски, принимавший участие в разработке этого продукта, сказал, что компания начала изучать возможность сушки готовых блюд после того, как к ней обратилась чешская армия. Среди основных требований были длительный срок хранения или чтобы еда весила как можно меньше и при этом была вкусной.

Компания и раньше занималась сушкой пищевых продуктов, например сушкой фруктов, и изначально, по словам Каловски, предполагалось, что сушить цельные блюда будет невозможно. По его словам, в ЕС около шести компаний используют эту технологию, но ни одна из них не занимается сушкой готовых блюд.

Весь процесс можно описать просто: сырье замораживается примерно до минус 35 градусов, затем создается вакуум и вода уходит из продукта. При этом получается сухой полуфабрикат, содержащий 1% воды. Каловски заявил, что именно минимальная влажность предотвращает разложение пищи. В качестве основного преимущества для использования в армии он видит значительно меньший вес.

Например, блюдо, которое после приготовления весит около 470 граммов, после сушки весит 100 граммов. То есть солдаты могут носить с собой пять порций еды общим весом в полкилограмма. По словам Каловски, еще одна важная особенность — очень длительный срок хранения. «Мы можем хранить продукт при комнатной температуре больше 10 лет без потери качества», — сказал он.

Он добавил, что вес сушеных продуктов также облегчает транспортировку: один грузовик, перевозящий 20 тонн материала, может перевозить 200 000 сухих продуктов. В настоящее время компания производит 18 видов продуктов питания, среди них распространенные блюда, такие как гороховая каша. По словам Каловски, любую пищу, содержащую воду, можно высушить, после чего в нее наливают только воду и она становится съедобной.

Компания уже отправила в Украину партию товаров на сумму около 2,5 млн крон в качестве поддержки солдат за свой счет. Каловски видит возможность использования сухих блюд не только в армии, но и для материальных резервов, для снабжения районов, пострадавших от различных бедствий или, например, для компонентов спасательной системы. Также предполагается коммерческая продажа сухих готовых блюд.

Каловски рассказал, что в настоящее время оборот компании составляет менее сотни миллионов крон в год, но она ищет дальнейшего развития и может производить от 250 000 до 300 000 единиц продуктов питания в месяц. Фирма с офисом в Праге наладила производство недалеко от Пршерова в Карловарском крае.

Источник: seznamzpravy.cz

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