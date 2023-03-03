Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся десять лет. Она отправит их в Украину

​Чешская компания Freeze Dry Company занимается лиофилизацией продуктов питания, когда продукты высушиваются при очень низких температурах. Она разработала технологию сушки готовых блюд, которые хранятся десять лет и становятся съедобными после заливки горячей водой.

Компания уже три года поставляет продовольствие для армии Чехии. На следующей неделе она начнет сбор средств, чтобы отправить партии продуктов питания солдатам в Украине.

Рудольф Каловский, принимавший участие в разработке этого продукта, сказал, что компания начала изучать возможность сушки готовых блюд после того, как к ней обратилась непосредственно чешская армия. Среди основных требований были длительный срок хранения или чтобы еда весила как можно меньше и при этом была вкусной.

Компания и раньше занималась сушкой пищевых продуктов, например сушкой фруктов, и изначально, по словам Каловски, предполагалось, что напрямую сушить цельные продукты будет невозможно. По его словам, в ЕС около шести компаний используют эту технологию, но ни одна из них не занимается непосредственно сушкой готовых блюд.

Весь процесс можно описать просто: сырье замораживается примерно до минус 35 градусов, затем создается вакуум и вода уходит из продукта. При этом получается сухой полуфабрикат, содержащий, например, один процент воды. Каловский заявил, что именно минимальная влажность предотвращает разложение пищи. В качестве основного преимущества для использования в армии они видят значительно меньший вес.

Например, блюдо, которое после приготовления весит около 470 граммов, после сушки имеет около 100 граммов. То есть солдаты могут иметь пять порций еды весом в полкилограмма. По словам Каловского, еще одной важной особенностью является очень длительный срок хранения. «Мы можем хранить продукт при комнатной температуре более десяти лет без потери качества», — сказал он.

Он добавил, что вес сушеных продуктов также облегчает транспортировку, когда, например, один грузовик, перевозящий 20 тонн материала, может перевозить 200 000 сухих продуктов. В настоящее время компания производит 18 видов продуктов питания, среди них распространенные блюда, такие как гороховая каша. По словам Каловского, любую пищу, содержащую воду, можно высушить, после чего в нее наливают только воду, и она потом съедобна.

Компания уже отправила в Украину партию товаров на сумму около 2,5 млн крон в качестве поддержки солдат за свой счет. Каловский видит возможность использования сухих блюд не только в армии, но и для материальных резервов, для снабжения районов, пострадавших от различных бедствий или, например, для компонентов спасательной системы. По его словам, также предлагается коммерческая продажа сухих готовых блюд. Каловский заявил, что в настоящее время оборот компании составляет менее сотни миллионов крон в год, но он хочет развиваться дальше. Он может производить от 250 000 до 300 000 единиц продуктов питания в месяц. Фирма базируется в Праге и имеет производство недалеко от Пршерова в Карловарском крае.

Источник: seznamzpravy.cz

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