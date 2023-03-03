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Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги

Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги

Партнер рубрики:
Новости 420on
05 марта
16:04
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Покидающий свой пост президент Чехии Милош Земан советует правительству повысить налоги до уровня 2020 года, т.е. до отмены сверхбрутто-зарплаты, которая обходится государственной казне примерно в 100 млрд крон в год.

Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги

Глава государства сказал об этом, выступая на телеканале CNN Prima News в связи с сокращением чрезвычайной валоризации пенсий, которое утвердила Палата депутатов Чехии 4 марта.

"Против 13 миллиардов 90 миллиардов крон тратятся впустую. Я настаивал на том, чтобы закон, отменяющий сверхбрутто-зарплату, действовал два года. Министр финансов и правительство этого не сделали. Поэтому я бы посоветовал правительству вернуть налогообложение работников на первоначальный уровень двухлетней давности", - сказал Земан.

По его словам, из-за отмены сверхбрутто-зарплаты и введения более низких налоговых ставок работники получили дополнительно 7%.

"Но реальная зарплата работников сейчас упала на 10% из-за инфляции. И это связано, в том числе, с высоким дефицитом бюджета", - обосновал он предлагаемый шаг.

Как и Земан, Национальный экономический совет правительства также высказался за повышение налогов до уровня 2020 года в условиях дефицита бюджета в сотни миллиардов крон. NERV рекомендовал кабинету министров принять другие меры, такие как повышение налогов на табак и алкоголь.

Кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) готовит собственный пакет мер жесткой экономии, который должен быть представлен не позднее начала мая. Однако, по предварительной информации, повышение налогов до уровня 2020 года не планируется.

Источник: novinky.cz

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