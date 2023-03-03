В Чехии готовят судебные иски по поводу мошенничества с пособиями

"Управление пособием солидарности для домохозяйств не подпадает под действие Административного кодекса, но у нас есть возможность возбудить уголовное дело по факту мошенничества, которое мы сейчас готовим в связи с проводимыми проверками в некоторых случаях", - сообщила Právo пресс-секретарь министерства Ева Давидова, не уточнив, о каких уголовных обвинениях идет речь.
Пособие солидарности предназначен для тех, кто предоставляет беженцам бесплатное жилье. В зависимости от количества размещенных беженцев семьи, в которых живут украинцы, могут получить до 9 000 крон в месяц в качестве компенсации. Люди, предоставляющие беженцам целую квартиру или дом, могут получать до 15 000 крон в месяц в зависимости от количества размещенных лиц.
На возможное злоупотребление пособием солидарности обратили внимание, например, издания Hospodářské noviny и MF Dnes. Проблема заключается в том, что люди могут подать заявление на получение пособия через Интернет. По словам чиновников, проблема заключается в том, что в таких случаях система не просматривает другие базы данных для проверки права заявителя.
По сообщениям СМИ, предполагается, что мошенничество также связано с двумя другими пособиями: гуманитарным пособием, предназначенным непосредственно для беженцев, и единовременным пособием на детей, которое правительство выплачивает с августа прошлого года из-за завышенных цен на электроэнергию. По данным MF Dnes, таким образом люди лишили государство миллионов. Давидова отрицает это. По ее словам, размер ущерба, конечно, не так велик.
Она также отрицает, что в ИТ-системах не предусмотрены механизмы контроля.
"Например, когда система оценивает подозрительное заявление, она не утверждает его автоматически, а передает его чиновникам для ручной обработки, которые его рассматривают", - сказала она.
В случае с единовременным пособием на ребенка рассмотрение заявлений продолжается, о чем свидетельствуют 32 000 отклоненных заявлений, добавила пресс-секретарь.
Источник: novinky
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